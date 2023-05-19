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BAŞVURULAR BAŞLADI | THY ve Emlak Konut projesi başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesi başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

Güncelleme Tarihi:

#THY#Emlak Konut#Arnavutköy Konut Projesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 17:24

THY Emlak Konut projesi başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçecek proje İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor. Peki THY ve Emlak Konut İstanbul Arnavutköy sosyal konut projesi başvuru şartları neler, nasıl yapılır? THY – Emlak Konut İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi ödemeleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

1/5BAŞVURULAR BAŞLADI | THY ve Emlak Konut projesi başvurusu nasıl yapılır İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut projesi başvuru ücreti ne kadar, şartları neler

İstanbul’da evi olmayanlar için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları projesi ile İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunulacak. Daha önce “İlk Evim, ilk işyerim” projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

2/5THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER, NASIL YAPILIR

THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER, NASIL YAPILIR?

Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

3/5BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak.

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.

4/5İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK

İSTANBUL ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek.

5/5EVLER NASIL OLACAK

EVLER NASIL OLACAK?

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak.

Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan Yeşil Proje olma özelliğini taşıyacak.

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#THY#Emlak Konut#Arnavutköy Konut Projesi