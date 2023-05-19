İstanbul’da evi olmayanlar için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları projesi ile İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunulacak. Daha önce “İlk Evim, ilk işyerim” projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.