Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi, projeye başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emlak Konut tarafından Arnavutköy'e inşa edilecek olan binlerce konuttan birisine sahip olmak isteyen vatandaşlar, başvuru yaptıktan sonra Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi için bekleyişe geçti. Projeye başvurular 2 Haziran'da sona ererken, THY - Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? sorusu öne çıkan konulardan oldu. Peki, Yenişehir Evleri kura sonucu ve isim listesi hangi gün açıklanacak? İşte detaylar...