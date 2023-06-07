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THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI 2023 |THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Yenişehir Evleri kura çekilişi son durum!

Güncelleme Tarihi:

#THY Emlak Konut#Yenişehir Evleri#Emlak Konut Arnavutköy Kura Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 20:16

THY emlak konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura sonuçları için geri sayım devam ediyor. Başvuruların sona ermesinin ardından Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihine gözler çevrildi. THY ve Emlak Konut birlikteliğiyle gerçekleşecek olan projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacak. Kura çekimi ile THY emlak konut Yenişehir evleri Arnavutköy projesi başvuru sonuçları ile isim listeleri netlik kazanacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, Yenişehir Evleri kura çekimi tarihi 2023 son durum bilgisi.

1/4THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI 2023 |THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı Yenişehir Evleri kura çekilişi son durum

Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi, projeye başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emlak Konut tarafından Arnavutköy'e inşa edilecek olan binlerce konuttan birisine sahip olmak isteyen vatandaşlar, başvuru yaptıktan sonra Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi için bekleyişe geçti. Projeye başvurular 2 Haziran'da sona ererken, THY - Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? sorusu öne çıkan konulardan oldu. Peki, Yenişehir Evleri kura sonucu ve isim listesi hangi gün açıklanacak? İşte detaylar...

2/4EMLAK KONUT ARNAVUKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN

EMLAK KONUT ARNAVUKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Emlak Konut Arnavutköy kura süreci, başvuruların ardından başlayacak. Kura çekim süreci ve kazanan isim listesi ile ilgili ayrıntılara dair kurum tarafından açıklama yapılacak. Kura çekim tarihi netlik kazanınca haberimizde yer vereceğiz. Ancak kura çekiminin haziranın ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.

3/4EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

4/4BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

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#THY Emlak Konut#Yenişehir Evleri#Emlak Konut Arnavutköy Kura Sonuçları