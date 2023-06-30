Teşrik tekbiri ne zaman getirilir, nedir? | Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? İşte Diyanet açıklaması

Teşrik Tekbiri unutulursa kaza nasıl yapılır? sorusu Kurban Bayramı'nın 3. gününde günün öne çıkan konularından oldu. Kurban ibadetlerinin idrak edildiği bayramda Teşrik Tekbiri milyonlarca Müslüman tarafından getirilecek. Diyanet bilgisine göre, arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Peki, teşrik tekbiri ne zamana kadar getirilir? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.