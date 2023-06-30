Teşrik tekbiri ne zaman getirilir, nedir? | Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? İşte Diyanet açıklaması

Teşrik Tekbiri Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter?

Teşrik Tekbiri, Kurban Bayramı'nda getirilmektedir. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Ramazan bayramı öncesinde de getirilmesinin herhangi bir sakıncası yoktur. Ayrıca Dinayet İşleri Başkanlığı'na göre;



Peygamber Efendimiz, Teşrik Tekbirinin Kurban bayramı arefe günü sabah namazından başlayarak, bayramın son gününde ikindi namazına kadar ve tabi ikindi namazı da dahil olmak üzere teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Teşrik Tekbiri mesheplere göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak aynı amaca hizmet etmektedir. Mesheplere göre Teşrik Tekbiri;Hanefi meshebine göre, Kurban bayramının afere gününün sabahından namaz ile başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra farza kadar 23 vakitte getirilmektedir. Teşvik getirme günlerinde ise kazaya kalan namazlar aynı gün içerisinde kılınırken yine teşvik tekbirleri getirilebilir.



Şafii meshebine göre; hacda bulunan kişi, telbiye görevinin bitiminden sonraki bayramın birinci günü öğle namazı ile dördüncü günü sabah namazı arasında tekbir getirebilir. Hacı olmayanlar da bu konuda onlara tabidir. Hacı olmayan kimseler de Kurban bayramının arefe günü akşam namazı ile bayramın dördüncü günü sabah namazın arasında tekbir getirebilir.