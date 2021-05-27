Taksim Camii ne zaman açılacak? İşte tüm gelişmeler
Taksim'de yapımına 4 yıl önce başlanan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunuyor. Caminin hat yazıları hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlandı. Peki, Taksim Camii ne zaman açılacak?
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Beyoğlu’nda yarım asırlık hayal gerçek oluyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle 28 Mayıs Cuma günü ibadete açılıyor. İşte, Taksim Camii hakkında ayrıntılar...
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Temeli 2017 yılında atılan Taksim Cami 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
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Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor.
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Taksim Camiinin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Cami ibadetin yanı sıra konferans ve sergi salonları gibi alanlarıyla da kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.