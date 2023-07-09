×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (MİLLİ PİYANGO ONLİNE) | 9 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile 62 milyon devretti! İşte kazandıran numaralar

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#9 Temmuz Süper Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 22:49

Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar, canlı çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından, büyük ikramiyesiyle, 9 Temmuz 2023 tarihli Süper Loto canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlandı. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 62.780.585,84 TL devretti. Gözler şimdi Süper Loto sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 9 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (MİLLİ PİYANGO ONLİNE) | 9 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile 62 milyon devretti İşte kazandıran numaralar

9 Temmuz 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da pazar akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devretti. 5 bilen 17 talihli de 42.433,55 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 62.780.585,84 TL'lik ikramiye devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

EN SON HABERLER

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 || Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte Açık Lise sınavları online mı İşte son durum

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 || Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise sınavları online mı? İşte son durum!

#AÖL Sınavları Ne Zaman
Milli Piyango sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) | 9 Temmuz 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı İşte Milli Piyango amorti rakamlar ve sıralı tam liste

Milli Piyango sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) | 9 Temmuz 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango amorti rakamlar ve sıralı tam liste!

#Milli Piyango Sonuçları
BOLU DAĞI VE ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU SON DURUM | Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak Hangi yollar trafiğe kapalı

BOLU DAĞI VE ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU SON DURUM | Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı?

#Bolu Tüneli
3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#9 Temmuz Süper Loto Çekiliş Sonuçları

EN SON HABERLER

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 || Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte Açık Lise sınavları online mı İşte son durum

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 || Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise sınavları online mı? İşte son durum!

#AÖL Sınavları Ne Zaman
Milli Piyango sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) | 9 Temmuz 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı İşte Milli Piyango amorti rakamlar ve sıralı tam liste

Milli Piyango sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) | 9 Temmuz 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango amorti rakamlar ve sıralı tam liste!

#Milli Piyango Sonuçları
BOLU DAĞI VE ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU SON DURUM | Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak Hangi yollar trafiğe kapalı

BOLU DAĞI VE ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU SON DURUM | Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolu kapandı mı, ne zaman açılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı?

#Bolu Tüneli