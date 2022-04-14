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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 14 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleşen Süper Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'nun 14 Nisan tarihli çekilişinde 53.816.473,60 TL devretti. Şans oyunu tutkunlarının merak ettiği Süper Loto sonuç sorgulamaları, millipiyangoonline.com üzerinden "Kazançlarını kontrol et" ekranından gerçekleşecek. İşte, 14 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar.

1/3Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.comda 14 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

14 Nisan Süper Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Sisal Şans'ın en çok kazandıran oyunlarından olan Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi noter huzurunda saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 53.816.473,60 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak ya da millipiyangoonline.com'un mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu akşamki Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecanla beklenen çekilişte büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online