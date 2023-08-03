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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 3 Ağustos 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU; 105 milyonu aşan ikramiye devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 22:22

Büyük ikramiyesiyle çekilen Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans tarafından 3 Ağustos tarihli Süper Loto canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve 105.213.423,03 TL büyük ikramiye devretti. Öte yandan canlı Süper Loto çekilişinde 5 bilenler ve 4 bilenler diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Şans oyunu meraklıları, Süper Loto çekiliş sonucu bilet ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan kazançlarını öğrenebilecekler. İşte, 3 Ağustos 2023 Süper Loto online sorgulama sayfası ve çekilişle ilgili detaylar.

1/3Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 3 Ağustos 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU; 105 milyonu aşan ikramiye devretti

3 Ağustos 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da 3 Ağustos Perşembe akşamı haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. 5 bilen 25 talihli ise 37.053,60 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/33 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

3 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

3 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 105.213.423,03 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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