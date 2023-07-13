×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 13 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile 69 milyon TL devretti...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#13 Temmuz Süper Loto Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango Online
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 23:01

Büyük ikramiyesiyle çekilen Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans tarafından 13 Temmuz 2023 tarihli Süper Loto canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 69.821.412,51 TL devretti. Öte yandan canlı Süper Loto çekilişinde bu akşam 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilenler ise diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Şans oyunu meraklıları, Süper Loto çekiliş sonucu bilet ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan kazançlarını öğrenebilecekler. İşte, 13 Temmuz 2023 Süper Loto online sorgulama sayfası ve çekilişle ilgili detaylar.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 13 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile 69 milyon TL devretti...

13 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da perşembe akşamı haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Süper Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da perşembe akşamı haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Çekilişte 5 bilen 16 kişi 47.946,15 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 69.821.412,51 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

EN SON HABERLER

CUMA HUTBESİ KONUSU VE METNİ 14 TEMMUZ - Diyanet cuma hutbesi metni PDF olarak yayınlandı Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir

CUMA HUTBESİ KONUSU VE METNİ 14 TEMMUZ - Diyanet cuma hutbesi metni PDF olarak yayınlandı! Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir?

#Cuma Hutbesi Konusu
Filenin Sultanları yarı finalde (Türkiye 3-0 İtalya)

Filenin Sultanları yarı finalde! (Türkiye 3-0 İtalya)

#FIVB Milletler Ligi
SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 13 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile 69 milyon TL devretti...

SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 13 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile 69 milyon TL devretti...

#Süper Loto Sonuçları
3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto Sonuçları#13 Temmuz Süper Loto Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango Online

EN SON HABERLER

CUMA HUTBESİ KONUSU VE METNİ 14 TEMMUZ - Diyanet cuma hutbesi metni PDF olarak yayınlandı Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir

CUMA HUTBESİ KONUSU VE METNİ 14 TEMMUZ - Diyanet cuma hutbesi metni PDF olarak yayınlandı! Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir?

#Cuma Hutbesi Konusu
Filenin Sultanları yarı finalde (Türkiye 3-0 İtalya)

Filenin Sultanları yarı finalde! (Türkiye 3-0 İtalya)

#FIVB Milletler Ligi
SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 13 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile 69 milyon TL devretti...

SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 13 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ile 69 milyon TL devretti...

#Süper Loto Sonuçları