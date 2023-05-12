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SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 11 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı; 26 milyon 632 bin TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Çekiliş Sonucu#Süper Loto Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 00:50

Süper Loto çekiliş sonuçları ile bu akşam 26 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye sahibini buldu. Heyecanla beklenen 11 Mayıs Süper Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. . Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen Süper Loto sonuçları www.millipiyangoonline.com internet adresinden ilan edildi ve bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi 26.632.617,70'nin sahibi oldu. Canlı Süper Loto çekilişi sonrası, kuponlarını günler öncesinden dolduran talihliler Süper Loto nereye çıktı sorusunun yanıtına odaklandı. Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden, ikramiye tutarları öğrenilebilecek. İşte, 11 Mayıs 2023 Süper Loto online sorgulama sayfası ve çekilişle ilgili detaylar.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 11 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı; 26 milyon 632 bin TLlik büyük ikramiye sahibini buldu

11 Mayıs Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da perşembe akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen çekiliş noter huzurunda çekildi. Heyecanla beklenen Süper Loto canlı çekilişinde 26 milyon 632 bin TL'lik büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. 5 bilen 13 kişi ise 49.903,95 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/311 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları 11 Mayıs Perşembe akşamı açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen 1 kişi 26.632.617,70 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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