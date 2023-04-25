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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (25 Nisan) - Haftanın 1. Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da belli oldu; Devreden ikramiye 7,1 milyona ulaştı

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#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama Ekranı#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 22:05

Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. 25 Nisan Süper Loto sonuçları, düzenlenen çekilişin ardından millipiyangoonline.com internet adresinden açıklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan bu akşamki Süper Loto sonuçları ile 6 bilen çıkmayınca tam 7.126.935,12 TL'lik büyük ikramiye devretti. Büyük ikramiye tutarı ile heyecanı katlanan Süper Loto çekilişinde 5 bilen ve 4 bilenler diğer ikramiyeleri almaya hak kazandı. Süper Loto sonucu sorgulama ekranı üzerinden, ikramiye kazançları öğrenilecek. İşte, Milli Piyango 25 Nisan Süper Loto sonuçları ve Süper Loto hızlı sonuç sorgulama ekranı...

1/3Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (25 Nisan) - Haftanın 1. Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Onlineda belli oldu; Devreden ikramiye 7,1 milyona ulaştı

25 Nisan 2023 Süper Loto sonuçları belli oldu. Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da salı günü bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devretti. Bu akşamki Süper Loto sonuçları ve ikramiye tutarları, www.millipiyangoonline.com Süper Loto sonuç sorgulama ekranı aracılığı ile öğrenilecek. Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları salı akşamı açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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