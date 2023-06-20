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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 20 Haziran 2023 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (Ne kadar, kaç TL devretti?)

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 22:37

Süper Loto sonuçları canlı çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından 20 Haziran 2023 tarihli Süper Loto canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 36.497.948,87 TL'lik büyük ikramiye devretti. Öte yandan canlı Süper Loto çekilişinde 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilenler diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Süper Loto çekiliş sonucu bilet ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan, vatandaşlar ne kadar kazandıklarını öğrenebilecekler. İşte, 20 Haziran Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 20 Haziran 2023 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (Ne kadar, kaç TL devretti)

20 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da salı akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Büyük ikramiyesiyle çekilen haftanın birinci Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşti. Bu akşamki sonuçlara göre büyük ikramiye 6 bilen çıkmayınca devretti. Öte yandan Süper Loto'da 5 bilen 14 talihli ise 49.749,70 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/320 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

20 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları 20 Haziran akşamı açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 36.497.948,87 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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