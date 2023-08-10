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Süper Loto çekiliş sonuçları (bilet numarası ile) sorgulama ekranı | Milli Piyango Online 10 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu; 118 milyonu aşan ikramiye devretti...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#Milli Piyango Online
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 22:47

10 Ağustos Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans tarafından heyecanla beklenen canlı Süper Loto çekilişi, perşembe akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 118.165.569,57 TL ikramiye devretti. Çekilişin hemen ardından gözler büyük ikramiyesiyle çekilen Süper Loto sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com.tr'ye çevrildi. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 10 Ağustos 2023 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto online sorgulama sayfası...

1/3Süper Loto çekiliş sonuçları (bilet numarası ile) sorgulama ekranı | Milli Piyango Online 10 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu; 118 milyonu aşan ikramiye devretti...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları tarafından ilgi gören Süper Loto canlı çekilişi, 10 Ağustos 2023 tarihinde Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da başlayan çekiliş noter huzurunda yapıldı. Bu akşamki sonuçlara göre büyük ikramiye devretti. 5 bilen 16 talihli ise 61.072,05 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Ağustos 2023 2023 Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 118.165.569,57 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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