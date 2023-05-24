Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK 2023? Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? İşte 35. hafta Süper Lig puan durumu tablosu!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig Puan Durumu#Süper Lig Ne Zaman Bitecek#Süper Lig Fikstür
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 19:23

Süper Lig puan durumu tablosu, şampiyonun belirlenmesine haftalar kala sporseverlerin gündemine geldi. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası geride kalırken, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarları puan hesaplamalarına başladı. Güncel puan tablosunda, Galatasaray 79 puanla liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş ve Fenerbahçe 74 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin 37. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin galibi şampiyonun kaderini belirleyecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? İşte, 24 Mayıs Süper Lig 35. hafta güncel puan tablosu ve fikstürü.

1/4SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK 2023 Süper Ligin bitmesine kaç hafta kaldı İşte 35. hafta Süper Lig puan durumu tablosu

Süper Lig'in ne zaman biteceği, sporseverler tarafından takip ediliyor. Galatasaray'ın Ankaragücü maçını alması durumunda şampiyonluğu garantilemesi söz konusu olacak. 35. hafta Süper Lig güncel puan tablosunda, Galatasaray şampiyonluğa en büyük aday olarak liderlik koltuğunda otururken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş takip ediyor. Toplamda 38 hafta sürecek olan Süper Lig'de önümüzdeki hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? İşte, güncel Süper Lig puan tablosu ve ayrıntılar.

2/4LİGİN BİTMESİNE KAÇ MAÇ KALDI

LİGİN BİTMESİNE KAÇ MAÇ KALDI?

Süper Lig’de bu hafta 35. hafta karşılaşmaları oynandı. Buna göre Lig’in bitmesine 3 hafta kaldı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 36. haftada karşılaşacağı Ankaragücü karşılaşmasından galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

3/4SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU!

20.05.2023 16:00KASIMPAŞA A.Ş.1 - 0İSTANBULSPOR A.Ş. Detaylar
20.05.2023 19:00YUKATEL KAYSERİSPOR0 - 4CORENDON ALANYASPOR Detaylar
20.05.2023 19:00GALATASARAY A.Ş.2 - 0DEMİR GRUP SİVASSPOR Detaylar
21.05.2023ATAKAŞ HATAYSPOR0 - 3FENERBAHÇE A.Ş. Detaylar
21.05.2023GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.0 - 3BITEXEN GİRESUNSPOR Detaylar
21.05.2023 16:00HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR1 - 2MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar
21.05.2023 19:00ADANA DEMİRSPOR A.Ş.1 - 4BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar
21.05.2023 19:00FRAPORT TAV ANTALYASPOR0 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Detaylar
22.05.2023 20:00TRABZONSPOR A.Ş.4 - 1VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Detaylar

4/4Spor Toto Süper Ligde 36. hafta programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:

30 Mayıs Salı

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

20.00 Giresunspor - Trabzonspor

20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Sivasspor - Konyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig Puan Durumu#Süper Lig Ne Zaman Bitecek#Süper Lig Fikstür