SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK 2023? Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı? İşte 35. hafta Süper Lig puan durumu tablosu!

Süper Lig'in ne zaman biteceği, sporseverler tarafından takip ediliyor. Galatasaray'ın Ankaragücü maçını alması durumunda şampiyonluğu garantilemesi söz konusu olacak. 35. hafta Süper Lig güncel puan tablosunda, Galatasaray şampiyonluğa en büyük aday olarak liderlik koltuğunda otururken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş takip ediyor. Toplamda 38 hafta sürecek olan Süper Lig'de önümüzdeki hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek? İşte, güncel Süper Lig puan tablosu ve ayrıntılar.