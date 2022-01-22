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Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2021: E Devlet ile MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır?

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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Ocak tarihinde erişime açıldı. 15 bin adayın sözlü sınavlarının yapılmasının ardından sözleşmeli öğretmen atama tercihleri alınmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz" ifadelerini kullandı. Takvime göre atama tercihleri e Devlet üzerinden gerçekleşecek. Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu 26 Ocak 2022'de tamamlanacak. Peki, e Devlet ile sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır? İşte, 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru ekranı.

1/3Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı 2021: E Devlet ile MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır

Sözleşmeli öğretmenlik tercih yerleri belli oldu. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman sorusu öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 Eylül ayında duyurusu yayınlanan sözleşmeli öğretmen alımında mülakat sonuçlarının ardından, atama tercihlerine gözler çevrildi. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih hakkı elde edebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de gerçekleşecek. 31 Ocak'ta yapılacak 15 bin Öğretmen Ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

2/3SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/3SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

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