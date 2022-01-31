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Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler nelerdir? İşte öğretmen atamasında göreve başlarken istenen evraklar

#Sözleşmeli Öğretmen#Sözleşmeli Öğretmen Ataması#İstenen Belgeler

Sözleşmeli öğretmen atamasının ardından gerekli belgeler araştırılan konular arasında yer alıyor. Ataması yapılan ve göreve başlayacak olan öğretmenler gerekli evrakları yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde teslim ediyorlar. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzu içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler nelerdir?

1/4Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler nelerdir İşte öğretmen atamasında göreve başlarken istenen evraklar

Sözleşmeli öğretmenlik atamasının ardından öğretmenler göreve başlamak için istenilen belgeleri araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu içerisinde detaylara yer verildi.  Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler, bu belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklar.

2/4SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

3/4Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler nelerdir İşte öğretmen atamasında göreve başlarken istenen evraklar

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

,Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

Ataması yapılanlar, bu bölümün “3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

4/4Sözleşmeli öğretmen ataması için gerekli belgeler nelerdir İşte öğretmen atamasında göreve başlarken istenen evraklar

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adlî sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.

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