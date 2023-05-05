Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 45 bin öğretmen atama tercihi saat kaçta bitecek? MEBBİS öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihi için son gün geldi. Öğretmen olarak devlet kurumlarında atanmak isteyen adaylar; sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjanın belirlendiği öğretmen ataması tercih başvurularını 2-6 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirecekler. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecek. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Mayıs tarihinde ilan edilecek.