Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 45 bin öğretmen atama tercihi saat kaçta bitecek? MEBBİS öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları#45 Bin Öğretmen Atama Takvimi#Öğretmen Tercihleri Ne Zaman Bitecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 23:24

Öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı MEB.gov.tr yoğun ilgi görüyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nca yapılan 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında tercih başvurularında sona yaklaşıldı. 2 Mayıs tarihinde başlayan MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri tamamlandıktan sonra süreç atama sonuçlarına gelecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, elektronik ortamda gerçekleştirilecek. E-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olan sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını adaylar e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri son gün ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı ve son tercih tarihi hakkında MEB açıklaması.

1/5Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak MEB 45 bin öğretmen atama tercihi saat kaçta bitecek MEBBİS öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihi için son gün geldi. Öğretmen olarak devlet kurumlarında atanmak isteyen adaylar; sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjanın belirlendiği öğretmen ataması tercih başvurularını 2-6 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirecekler. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecek. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Mayıs tarihinde ilan edilecek.

2/5ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

MEB takvimine göre Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

3/5SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 8 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

4/5ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebileceklerdir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Bakanlığa bildirilecektir.

5/5Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak MEB 45 bin öğretmen atama tercihi saat kaçta bitecek MEBBİS öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı

Göreve başlatılmak üzere atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenler, en erken 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecek olup atama kararnameleri bu tarihten önce kendilerine tebliğ edilenler bakımından göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Atama kararnameleri 1 Eylül 2023 tarihi ve sonrasında tebliğ edilenler bakımından ise göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları#45 Bin Öğretmen Atama Takvimi#Öğretmen Tercihleri Ne Zaman Bitecek