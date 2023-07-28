Sözel bölümler taban puanları 2023 | YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel bölümleri, sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

BAZI BÖLÜMLER İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ÖN PLANDA OLACAK

ÖSYM'nin en düşük başarı sıralaması tablosuna göre;



Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde eşit ağırlık puan türünden en düşük 125 bininci (125.000),



Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük en düşük 300 bininci (300.000),



Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 250 bininci (250.000),



Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 50 bininci (50.000),



Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000),



