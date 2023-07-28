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Sözel bölümler taban puanları 2023 | YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel bölümleri, sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Yks#Sözel Bölümler Taban Puanları#Yök Atlas
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 20:20

Sözel bölümler taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2023, YKS tercihlerinin başlamasıyla öne çıkan konulardan oldu. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz 2023 tarihinde ÖSYM'nin AİS ekranından alınmaya başladı. 2 ve 4 yıllık sözel bölüm tercihlerini oluşturacak olan adaylar, ÖSYM tercih kılavuzu bilgilerinden yararlanabilecekler. 2 yıllık programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C ve Tablo-6D’de bulabilecekler. 4 yıllık lisans programları ise Tablo 4'ten görüntülenebilecek. Peki, YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel bölümleri, sıralamaları ve kontenjanları nasıl öğrenilir? İşte, 2023 YKS sözel bölümler taban puanları ve başarılı sıralaması...

1/5Sözel bölümler taban puanları 2023 | YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel bölümleri, sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı

2 yıllık ve 4 yıllık sözel bölümler, YKS üniversite tercih başvurularının başlamasıyla birlikte gündemde yer almaya başladı. Sınav sonucuna göre elde ettikleri başarı sıralaması ile birlikte 4 yıllık sözel bölümler hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, tercih robotu bilgilerinden faydalanıyor. 2 ve 4 yıllık bölümler, tercih işlemlerinde adayların yardımcısı olacak. Sözel bölüm taban puanları YKS tercih kılavuzu ile öğreniliyor. İşte, 2023 YKS 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban puanları ve başarılı sıralaması...

2/54 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

Sözel puanı ile alan 4 yıllık bölümlere ulaşmak için ilk olarak aşağıdaki linke tıklayın.

Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre sözel puanla alan 4 yıllık bölümleri yukarıdan aşağıya listeleyebilirsiniz.

YKS SÖZEL BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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3/52 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

Sözel puanı ile alan 2 yıllık bölümlere ulaşmak için ilk olarak aşağıdaki linke tıklayın.

Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre sözel puanla alan 2 yıllık bölümleri YKS tercih kılavuzu ile aşağıdan öğrenebilirsiniz.

YKS SÖZEL BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

4/5BAZI BÖLÜMLER İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ÖN PLANDA OLACAK

BAZI BÖLÜMLER İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ÖN PLANDA OLACAK

ÖSYM'nin en düşük başarı sıralaması tablosuna göre;

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde eşit ağırlık puan türünden en düşük 125 bininci (125.000),

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük en düşük 300 bininci (300.000),

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 250 bininci (250.000),

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 50 bininci (50.000),

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000),

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5/5Sözel bölümler taban puanları 2023 | YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel bölümleri, sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı

Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 100 bininci (100.000),

Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 80 bininci (80.000),başarı sıralamasına sahip olmak gerekecek.

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#Yks#Sözel Bölümler Taban Puanları#Yök Atlas

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