Güncelleme Tarihi:
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2023-05-22 08:11:36
|38.09
|36.586
|6.99
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 08:05:33
|38.108
|38.506
|7.0
|ML
|1.6
|Sincik (Adıyaman)
|2023-05-22 07:57:59
|37.872
|36.118
|6.77
|ML
|1.9
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 07:51:19
|36.522
|31.113
|55.34
|MW
|3.7
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [35.60 km] Manavgat (Antalya)
|2023-05-22 07:48:24
|37.9
|36.27
|7.03
|ML
|2.2
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 07:46:24
|37.892
|36.242
|5.97
|ML
|2.1
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 07:45:10
|36.347
|36.224
|4.51
|ML
|2.4
|Antakya (Hatay)
|2023-05-22 07:33:39
|37.203
|36.925
|7.12
|ML
|1.6
|Nurdağı (Gaziantep)
|2023-05-22 07:28:53
|38.323
|37.397
|7.0
|ML
|2.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 07:20:10
|40.19
|31.737
|7.0
|ML
|2.1
|Beypazarı (Ankara)
|2023-05-22 07:10:57
|37.893
|36.267
|7.0
|ML
|3.0
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 07:00:42
|38.414
|37.491
|7.0
|ML
|2.4
|Darende (Malatya)
|2023-05-22 07:00:04
|38.242
|38.664
|7.1
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|2023-05-22 06:52:43
|37.902
|36.234
|7.0
|ML
|2.0
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 06:49:55
|38.314
|38.334
|11.17
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|2023-05-22 06:45:52
|40.21
|36.925
|7.0
|ML
|2.2
|Yıldızeli (Sivas)
|2023-05-22 06:38:59
|37.754
|27.123
|6.15
|ML
|1.4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.91 km] Kuşadası (Aydın)
|2023-05-22 06:32:52
|38.626
|39.762
|7.01
|ML
|1.0
|Palu (Elazığ)
|2023-05-22 06:27:36
|36.297
|36.086
|10.98
|MW
|3.4
|Antakya (Hatay)
|2023-05-22 06:25:14
|37.692
|36.35
|7.0
|ML
|1.9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 06:22:16
|38.454
|38.026
|7.04
|ML
|1.6
|Akçadağ (Malatya)
|2023-05-22 06:14:26
|36.209
|35.959
|13.94
|ML
|2.4
|Samandağ (Hatay)
|2023-05-22 06:10:06
|38.419
|37.554
|7.0
|ML
|1.8
|Darende (Malatya)
|2023-05-22 06:06:27
|37.854
|36.162
|7.0
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 06:05:31
|39.386
|44.489
|7.0
|ML
|1.8
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [08.49 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|2023-05-22 06:01:17
|36.606
|36.407
|7.0
|ML
|1.9
|Kırıkhan (Hatay)
|2023-05-22 05:58:49
|36.088
|37.61
|7.03
|ML
|2.0
|El Bab, Halep (Suriye) - [64.71 km] Elbeyli (Kilis)
|2023-05-22 05:56:06
|38.151
|37.933
|7.02
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|2023-05-22 05:49:43
|38.308
|37.835
|8.69
|ML
|2.1
|Akçadağ (Malatya)
|2023-05-22 05:46:22
|37.878
|36.271
|7.04
|ML
|1.9
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 05:28:29
|37.449
|37.238
|10.88
|ML
|2.0
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 04:43:17
|37.931
|36.303
|7.0
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 04:39:06
|37.875
|36.257
|7.0
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 04:36:46
|37.861
|36.227
|7.0
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 04:28:52
|37.502
|37.177
|7.0
|ML
|1.7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 04:26:42
|41.359
|31.509
|7.0
|ML
|2.2
|Karadeniz - [01.33 km] Ereğli (Zonguldak)
|2023-05-22 04:23:56
|38.618
|27.067
|11.7
|ML
|3.1
|Menemen (İzmir)
|2023-05-22 04:20:53
|37.889
|36.247
|7.0
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 04:11:00
|41.105
|43.058
|6.89
|ML
|2.4
|Çıldır (Ardahan)
|2023-05-22 04:06:52
|37.845
|36.148
|7.0
|ML
|1.2
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 04:04:41
|38.255
|38.171
|7.0
|ML
|1.7
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-05-22 04:03:05
|41.359
|43.837
|7.04
|ML
|2.3
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [47.64 km] Akyaka (Kars)
|2023-05-22 04:02:09
|37.779
|36.13
|7.0
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 03:40:56
|37.917
|36.29
|7.0
|ML
|1.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 03:30:02
|38.178
|38.691
|4.65
|ML
|2.3
|Pütürge (Malatya)
|2023-05-22 03:12:00
|37.929
|26.809
|7.0
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [18.22 km] Seferihisar (İzmir)
|2023-05-22 02:55:34
|37.874
|36.226
|7.0
|ML
|1.9
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 02:50:17
|38.466
|38.026
|7.0
|ML
|1.1
|Akçadağ (Malatya)
|2023-05-22 02:45:05
|37.932
|36.306
|7.0
|ML
|1.5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 02:43:40
|37.674
|38.886
|5.69
|ML
|1.3
|Hilvan (Şanlıurfa)
|2023-05-22 02:37:26
|37.91
|36.224
|7.0
|ML
|1.2
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 02:34:18
|38.279
|37.202
|6.72
|ML
|2.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 02:30:18
|37.88
|36.288
|7.0
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 02:25:34
|38.235
|37.767
|7.0
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|2023-05-22 02:23:33
|38.007
|37.607
|7.01
|ML
|2.0
|Doğanşehir (Malatya)
|2023-05-22 02:19:15
|37.936
|36.306
|7.03
|ML
|1.7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2023-05-22 02:13:15
|38.202
|38.041
|7.0
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|2023-05-22 02:09:31
|37.871
|36.242
|12.83
|ML
|2.4
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 02:08:18
|37.891
|36.218
|7.0
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|2023-05-22 02:07:13
|36.501
|36.351
|7.0
|ML
|1.5
|Kırıkhan (Hatay)
|2023-05-22 01:59:39
|37.668
|36.066
|6.99
|ML
|2.6
|Kozan (Adana)
|2023-05-22 01:55:55
|37.144
|36.929
|11.69
|ML
|1.8
|Nurdağı (Gaziantep)
|2023-05-22 01:47:57
|37.928
|36.283
|7.0
|ML
|2.0
|Göksun (Kahramanmaraş)