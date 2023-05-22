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SON DEPREMLER LİSTESİ 22 MAYIS 2023 | En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Antalya Manavgat’ta deprem! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler#Son Dakika Deprem#Deprem Mi Oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 10:29

Son dakika deprem mi oldu? sorusu son aylarda Türkiye’de en çok araştırılan konulardan birisi oldu. 22 Mayıs son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Özellikle Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki felaketlerin ardından depremlere olan hassasiyet daha da arttı. 22 Mayıs Pazartesi günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri 2023!

1/4SON DEPREMLER LİSTESİ 22 MAYIS 2023 | En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu Antalya Manavgat’ta deprem İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel

Son depremler listesi 22 Mayıs 2023 itibarıyla güncellendi. Son dönemde Türkiye genelinde birçok deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü hadisenin ardından depremlere olan hassasiyet de bir hayli yükseldi. En ufak bir sarsıntı hissedenler “Deprem mi oldu? En Son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?” sorusunun cevabını merak ediyor. AFAD’ın paylaştığı verilere göre 22 Mayıs Pazartesi günü Manavgat açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

2/4SON DEPREMLER 22 MAYIS 2023

SON DEPREMLER 22 MAYIS 2023

AFAD’ın açıkladığı verilere göre 22 Mayıs Pazartesi günü Antalya Manavgat açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın paylaştığı verilere göre deprem 55.34 km derinlikte gerçekleşti.

3/4AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2023-05-22 08:11:3638.0936.5866.99ML1.9Göksun (Kahramanmaraş)
2023-05-22 08:05:3338.10838.5067.0ML1.6Sincik (Adıyaman)
2023-05-22 07:57:5937.87236.1186.77ML1.9Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 07:51:1936.52231.11355.34MW3.7Akdeniz - Antalya Körfezi - [35.60 km] Manavgat (Antalya)
2023-05-22 07:48:2437.936.277.03ML2.2Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 07:46:2437.89236.2425.97ML2.1Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 07:45:1036.34736.2244.51ML2.4Antakya (Hatay)
2023-05-22 07:33:3937.20336.9257.12ML1.6Nurdağı (Gaziantep)
2023-05-22 07:28:5338.32337.3977.0ML2.4Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-05-22 07:20:1040.1931.7377.0ML2.1Beypazarı (Ankara)
2023-05-22 07:10:5737.89336.2677.0ML3.0Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 07:00:4238.41437.4917.0ML2.4Darende (Malatya)
2023-05-22 07:00:0438.24238.6647.1ML1.0Pütürge (Malatya)
2023-05-22 06:52:4337.90236.2347.0ML2.0Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 06:49:5538.31438.33411.17ML1.2Battalgazi (Malatya)
2023-05-22 06:45:5240.2136.9257.0ML2.2Yıldızeli (Sivas)
2023-05-22 06:38:5937.75427.1236.15ML1.4Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.91 km] Kuşadası (Aydın)
2023-05-22 06:32:5238.62639.7627.01ML1.0Palu (Elazığ)
2023-05-22 06:27:3636.29736.08610.98MW3.4Antakya (Hatay)
2023-05-22 06:25:1437.69236.357.0ML1.9Andırın (Kahramanmaraş)
2023-05-22 06:22:1638.45438.0267.04ML1.6Akçadağ (Malatya)
2023-05-22 06:14:2636.20935.95913.94ML2.4Samandağ (Hatay)
2023-05-22 06:10:0638.41937.5547.0ML1.8Darende (Malatya)
2023-05-22 06:06:2737.85436.1627.0ML1.4Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 06:05:3139.38644.4897.0ML1.8Maku, West Azarbaijan (İran) - [08.49 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2023-05-22 06:01:1736.60636.4077.0ML1.9Kırıkhan (Hatay)
2023-05-22 05:58:4936.08837.617.03ML2.0El Bab, Halep (Suriye) - [64.71 km] Elbeyli (Kilis)
2023-05-22 05:56:0638.15137.9337.02ML1.7Doğanşehir (Malatya)
2023-05-22 05:49:4338.30837.8358.69ML2.1Akçadağ (Malatya)
2023-05-22 05:46:2237.87836.2717.04ML1.9Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 05:28:2937.44937.23810.88ML2.0Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-05-22 04:43:1737.93136.3037.0ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)
2023-05-22 04:39:0637.87536.2577.0ML1.8Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 04:36:4637.86136.2277.0ML1.4Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 04:28:5237.50237.1777.0ML1.7Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-05-22 04:26:4241.35931.5097.0ML2.2Karadeniz - [01.33 km] Ereğli (Zonguldak)
2023-05-22 04:23:5638.61827.06711.7ML3.1Menemen (İzmir)
2023-05-22 04:20:5337.88936.2477.0ML1.4Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 04:11:0041.10543.0586.89ML2.4Çıldır (Ardahan)
2023-05-22 04:06:5237.84536.1487.0ML1.2Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 04:04:4138.25538.1717.0ML1.7Yeşilyurt (Malatya)
2023-05-22 04:03:0541.35943.8377.04ML2.3Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [47.64 km] Akyaka (Kars)
2023-05-22 04:02:0937.77936.137.0ML1.6Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 03:40:5637.91736.297.0ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)
2023-05-22 03:30:0238.17838.6914.65ML2.3Pütürge (Malatya)
2023-05-22 03:12:0037.92926.8097.0ML1.9Ege Denizi - [18.22 km] Seferihisar (İzmir)
2023-05-22 02:55:3437.87436.2267.0ML1.9Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 02:50:1738.46638.0267.0ML1.1Akçadağ (Malatya)
2023-05-22 02:45:0537.93236.3067.0ML1.5Göksun (Kahramanmaraş)
2023-05-22 02:43:4037.67438.8865.69ML1.3Hilvan (Şanlıurfa)
2023-05-22 02:37:2637.9136.2247.0ML1.2Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 02:34:1838.27937.2026.72ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-05-22 02:30:1837.8836.2887.0ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)
2023-05-22 02:25:3438.23537.7677.0ML1.7Doğanşehir (Malatya)
2023-05-22 02:23:3338.00737.6077.01ML2.0Doğanşehir (Malatya)
2023-05-22 02:19:1537.93636.3067.03ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)
2023-05-22 02:13:1538.20238.0417.0ML1.5Yeşilyurt (Malatya)
2023-05-22 02:09:3137.87136.24212.83ML2.4Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 02:08:1837.89136.2187.0ML1.6Saimbeyli (Adana)
2023-05-22 02:07:1336.50136.3517.0ML1.5Kırıkhan (Hatay)
2023-05-22 01:59:3937.66836.0666.99ML2.6Kozan (Adana)
2023-05-22 01:55:5537.14436.92911.69ML1.8Nurdağı (Gaziantep)
2023-05-22 01:47:5737.92836.2837.0ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)

4/4KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.22 08:35:43 37.9340 36.3865 3.9 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 08:34:22 38.4225 26.8352 3.8 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.22 08:11:36 38.1680 36.6038 1.1 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 07:57:58 37.9433 36.3177 7.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 07:51:20 36.5457 31.0758 48.8 -.- 3.6 3.5 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.22 07:48:23 37.9678 36.3113 4.2 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 07:46:24 37.9287 36.3123 5.3 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 07:45:10 36.3377 36.2652 6.3 -.- 2.1 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlksel
2023.05.22 07:28:53 38.3738 37.4695 1.1 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 07:26:01 38.3892 37.3667 5.0 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 07:20:09 40.1742 31.7023 5.0 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.05.22 07:10:56 37.9068 36.2915 2.2 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 07:00:43 38.4752 37.3730 5.0 -.- 2.4 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.22 06:52:41 37.9463 36.2447 1.0 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 06:45:51 40.2272 36.9207 2.7 -.- 2.4 -.- YUSUFOGLAN-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2023.05.22 06:38:59 37.7655 27.1173 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.22 06:27:35 36.2843 36.0590 2.7 -.- 3.1 3.1 KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.05.22 06:25:14 37.7005 36.3662 8.0 -.- 1.9 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 06:16:20 34.9782 27.0072 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.22 06:14:26 36.2227 35.9312 10.3 -.- 2.5 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.22 06:10:06 38.4642 37.5290 5.0 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.22 06:05:32 39.4228 44.3732 3.4 -.- 2.2 -.- GURBULAK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2023.05.22 06:01:16 36.5937 36.4405 11.7 -.- 1.9 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.22 05:49:44 38.3700 37.7742 5.0 -.- 2.0 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.22 05:49:25 35.6557 26.2837 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.22 05:46:22 37.9060 36.2662 4.9 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.22 05:28:30 37.4657 37.1562 6.0 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 05:15:38 34.9545 24.8473 4.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.22 05:04:25 35.1075 24.8000 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.22 04:37:09 38.0590 35.5832 10.9 -.- 1.3 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.05.22 04:26:42 41.3673 31.4255 10.4 -.- 2.4 -.- KESKEK-EREGLI (ZONGULDAK) İlksel
2023.05.22 04:23:55 38.6213 27.0695 12.8 -.- 3.0 3.0 MENEMEN (IZMIR) İlksel
2023.05.22 04:10:58 41.1432 43.0713 1.3 -.- 2.5 -.- SEMIHA SAKIR-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2023.05.22 03:40:53 38.2977 37.1065 21.0 -.- 1.5 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 03:30:01 38.2498 38.6585 5.0 -.- 2.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.22 03:11:59 37.9107 26.8072 10.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.05.22 02:55:33 37.8932 36.2305 5.0 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.22 02:35:47 34.9222 24.9048 5.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.22 02:34:17 38.3555 37.1998 5.0 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 02:25:33 38.3015 37.7790 6.0 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.22 02:23:32 38.0250 37.5198 2.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 02:19:14 37.9418 36.3092 10.4 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 02:09:30 37.9012 36.2370 5.0 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.22 02:04:14 37.8885 36.4123 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 01:59:39 37.6492 36.0613 2.7 -.- 2.8 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.05.22 01:55:55 37.1408 36.9367 5.4 -.- 1.6 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.22 01:47:56 37.9543 36.3333 3.6 -.- 1.8 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 01:46:49 37.8390 36.2780 9.0 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.22 01:40:27 37.9892 29.0195 15.9 -.- 1.3 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) REVIZE01 (2023.05.22 01:40:31)
2023.05.22 01:36:19 37.9845 36.3210 7.5 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 01:31:20 40.2218 29.0230 16.7 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2023.05.22 01:28:59 37.8860 36.5398 1.8 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 01:21:44 38.2383 38.4175 15.2 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.22 01:20:02 37.9232 36.2313 10.5 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.22 01:17:38 37.9547 36.2352 5.0 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 01:00:59 37.8672 36.2790 1.8 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.22 00:54:28 37.9427 36.3168 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.22 00:52:24 38.3263 26.8210 8.1 -.- 2.0 -.- OVACIK-URLA (IZMIR) İlksel
2023.05.22 00:52:02 34.9548 24.8638 7.6 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.22 00:46:03 37.9113 36.2605 11.3 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.22 00:42:20 37.8658 36.2733 8.6 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.22 00:37:59 38.1225 38.4662 5.0 -.- 2.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.22 00:35:47 37.3290 39.3297 11.3 -.- 1.7 -.- PAYAMLI-(SANLIURFA) İlksel
2023.05.22 00:00:38 37.8993 36.2957 11.9 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.21 23:55:26 37.8953 36.2525 4.9 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.21 23:44:09 38.2990 37.2558 10.9 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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