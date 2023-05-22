Son depremler listesi 22 Mayıs 2023 itibarıyla güncellendi. Son dönemde Türkiye genelinde birçok deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü hadisenin ardından depremlere olan hassasiyet de bir hayli yükseldi. En ufak bir sarsıntı hissedenler “Deprem mi oldu? En Son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?” sorusunun cevabını merak ediyor. AFAD’ın paylaştığı verilere göre 22 Mayıs Pazartesi günü Manavgat açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!