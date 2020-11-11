Son dakika haberleri... Türkiye bu olayı konuşuyor! Ünlü televizyoncunun ifadeleri ortaya çıktı

Oğlum bana bu aşamada, 'Anne bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Bende ilk başta aldatıldığımı düşünerek, evde bulunan bebek kameralarını düzenli olarak izlemeye başladım. İzlediğim görüntülerde, bana ait iç çamaşırların eşim tarafından giyildiğini gördüm. Makyaj malzemeleri ile makyaj yapıyordu. Evde bulunan mini etek, şort gibi kıyafetleri giyip çıkarıyordu. Çocuğumuzun da üstünde uyuduğu yatakta farklı hareketler yaptığını da fark ettim.



Eşim, kadın kılığında çocuğumuzla oyunlar oynamış. Çocuğumuza cinsel yönden çarpık bilgilendirme ve anlatımlarda bulunduğunu fark ettim. Erkeklerin de sütyen takabildiği, etek giyebildiği tarzında bilgileri çocuğumuza inandırmış. Oğluma bu bilgileri nereden öğrendiğini sorduğumda 'Babamdan öğrendim' cevabını verdi. Bunu hem bana hem de psikiyatristlere beyan etti.''