Son dakika haberleri... Türkiye bu olayı konuşuyor! Ünlü televizyoncunun ifadeleri ortaya çıktı
Türkiye’nin gündemine oturan televizyoncunun başına gelen ‘öteki kadın’ skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Televizyoncu A.B, yaşadıklarını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaştı. Mühendis eşi K.B’nin kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkla oynaması nedeniyle ‘anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması’ ve ‘nitelikli cinsel taciz’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulunan A.B, ifadesinde mağdur olan kişinin 5 yaşındaki çocukları olduğunu vurguladı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişmeler...
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1
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2010 yılında K.B ile evlendiklerini söyleyerek ifadesine başlayan A.B, evliliklerinin ilk yıllarında herhangi belirgin bir sorunla karşılaşmadığını belirtti.
A.B ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi.
Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize kaba davranarak hatta şiddet uygulamaya başladı.
Bu gelişmelerle birlikte dolabımdaki bazı kıyafetlerin ve iç çamaşırlarının kullanılmış olduğunu, bazılarının yerinin değişmiş, bazılarının yıkanmış olduğunu fark ettim. Hatta bazılarının üzerinde kuru temizleme etiketleri vardı.
2
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Oğlum bana bu aşamada, 'Anne bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Bende ilk başta aldatıldığımı düşünerek, evde bulunan bebek kameralarını düzenli olarak izlemeye başladım. İzlediğim görüntülerde, bana ait iç çamaşırların eşim tarafından giyildiğini gördüm. Makyaj malzemeleri ile makyaj yapıyordu. Evde bulunan mini etek, şort gibi kıyafetleri giyip çıkarıyordu. Çocuğumuzun da üstünde uyuduğu yatakta farklı hareketler yaptığını da fark ettim.
Eşim, kadın kılığında çocuğumuzla oyunlar oynamış. Çocuğumuza cinsel yönden çarpık bilgilendirme ve anlatımlarda bulunduğunu fark ettim. Erkeklerin de sütyen takabildiği, etek giyebildiği tarzında bilgileri çocuğumuza inandırmış. Oğluma bu bilgileri nereden öğrendiğini sorduğumda 'Babamdan öğrendim' cevabını verdi. Bunu hem bana hem de psikiyatristlere beyan etti.''
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İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAY
İstanbul'da kadın televizyoncu A.B, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, 'Bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu gözlerine inanamadı.
A.B., kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti.
Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B.'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.
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ÇOCUĞUNA 'ERKEKLER BÜYÜYÜNCE KADIN OLUR' DEMİŞ
Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz' , 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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Dilekçeye göre K.B, peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu.
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A.B, suç duyurusunda eşinin 5 yaşındaki çocuklarına 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri', 'saç uzattıkları' gibi bilgiler verdiğini öne sürdü.
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DEĞİŞİM AMSTERDAM'DA BAŞLADI
Dilekçeye göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B.'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti.
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5 yaşındaki çocukları babasının kendisine verdiği cinsel yönden çarpık bilgileri, hem annesi hem de psikologla paylaştı.
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'BABAM KOMİK ÇÜNKÜ ANNEMİN KIYAFETLERİNİ GİYİYOR'
Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi.
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Arkadaşlarıyla 'Ne komik?' isimli bir oyun oynayan mağdur çocuk bu soruya, 'Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor' şeklinde cevap verdi.