Son dakika haberler: Dünyanın kanını donduran cinayet! Sosyal medya fenomeni öz annesini katletti
Moldovalı sosyal medya fenomeni genç kadın uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen annesini vahşice katletti. Dünyanın kanını donduran cinayetin dehşet dolu ayrıntıları herkesi dehşete düşürdü. Anne katili kadının mahkemedeki rahat tavırları ise görenleri şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Moldova'da işlenen bir cinayetin kan donduran detayları tüm dünyayı dehşete düşürmeye yetti! Sosyal medya fenomeni genç kadın öz annesini gözünü kırpmadan katletti.
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21 yaşındaki Anna Leikovic Instagram'da 10 binden fazla takipçisi olan bir sosyal medya fenomeniydi.
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Aynı zamanda tıp öğrencisi olan Anna Leikovic, 40 yaşındaki annesi Praskovya Leikovic’i vahşice katletti. Bu korkunç cinayetle ilgili ayrıntılarsa insanı dehşete düşürecek cinsten...
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Uyuşturucu kullandığı için tedavi olmasını isteyen annesini defalarca bıçaklayan Anna, zavallı kadın bu bıçak darbeleriyle ölmeyince can çekişen annesine akla hayale sığmayan bir şey yaptı.
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Moldova gazetelerinin polis raporlarından edindiği bilgiye göre katil evlat yerde can çekişen annesinin hala atmakta olan kalbini söküp yerinden çıkardı.
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Bunula da yetinmeyen Anna Leikovic annesinin diğer iç organlarını da mutfak bıçağıyla yerinden çıkarıp attı.
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Cinayetle ilgili korkunç detaylar bununla da bitmiyor. Polis raporlarına göre Anna Leikovic, annesini soğukkanlılıkla öldürdükten sonra cinayetin izlerini temizledi ve ardından erkek arkadaşıyla buluşmaya gitti.
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Cinayetin ardından tutuklanarak mahkemeye çıkarılan genç kadının buradaki tavırları da görenleri hayrete düşürdü.
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Mahkeme salonunda oturduğu sıraya uzanan ve tırnaklarını temizleyen Anna hiçbir şey olmamış gibi etrafına gülerek bakmaya devam etti.
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Bir muhabirin annesini öldürüp öldürmediğiyle ilgili sorusuna ise 'Hoşça kalın' diye gülümseyerek cevap veren Anna Leikovic, bu korkunç cinayetin tek şüphelisi olarak yargılanacak.
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Öte yandan tıp öğrencisi olduğu belirtilen Anna’nın uyuşturucu kullandığı ve annesinin tedavi için Almanya’da çalıştığı öne sürüldü.
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Annesinin Almanya'dan döndükten sonra kızına tedavi olması için baskı yaptığı, Anna'nın ise buna sinirlenerek annesini öldürdüğü iddia ediliyor.
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Cinayetle ilgili açıklama yapan Anna'nın dayısı ise kardeşinin kızına çok düşkün olduğunu ve onun tedavisi için çok uğraştığını aktardı.
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Tüm ülke bu korkunç cinayetin davasından çıkacak sonucu ve anne katili olan Anna'nın alacağı cezayı merakla bekliyor.