Son dakika haberi: Herkesin merak ettiği isim... İşte ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden'ın bilinmeyen yönleri!

Joe Biden, 2008 yılında ABD 44'üncü Başkanı Barack Obama kendisini başkan yardımcısı ilan ettiği gün de eşi hakkında, "Eşim Jill'i birazdan siz de tanıyacaksınız, öldürücü güzellikte bir kadın, lakin tek sorunumuz onun doktorasının olması" diyordu.