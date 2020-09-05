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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 11:04 | 

Son dakika haberi: ABD'de bir George Floyd vakası daha ortaya çıktı!

ABD'de mayıs ayında George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucu ölmesi dünyada büyük yankı bulmuş, başta ABD olmak üzere dünyanın birçok yerinde ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlenmişti. Ülkede bu kez de New Jersey eyaletinde yaşanan başka bir polis şiddeti sonucu ölüm vakasının görüntüleri yayınlandı. Üstelik olay George Floyd'un öldürülmesinden önce yaşanmış...

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ABD'de yaşanan ikinci George Floyd vakasının görüntüleri tüm dünyada infial yarattı.

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ABD'de polisin gözaltısı esnasında hayatını kaybeden gencin ailesi görüntüleri yayınladı

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ABD'nin New Jersey eyaletinde polisin gözaltı sırasında şiddet uygulayarak 29 yaşındaki Stephen A. Dolceamore'un ölümüne neden olmasının görüntüleri paylaşıldı.

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Stephen Dolceamore, New Jersey'in Trenton şehrinde 3 Nisan'da ''trafiğin ortasında yürüdüğü ve garip davrandığı'' iddiası ile gözaltına alınmak isteniyor.

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Dolceamore'un polisin sert muamelesi sonucu yaşamını yitirdiği görüntüler, eyalet savcılığının olayın soruşturulmasını istemesi üzerine ortaya çıktı.

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Gündüz yaşanan olayın kayıtlarının dün Dolceamore'un ailesine verilmesi ile paylaşılan görüntülerde, 4 polisin, belden yukarısı çıplak olan şahsı yüzüstü yere yatırdığı ve dizleriyle sırtına bastırdığı görüldü.

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ABD'de polisin gözaltısı esnasında hayatını kaybeden gencin ailesi, o anları yayınladı

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Görüntülerde, Stephen Dolceamore'un, tıpkı George Floyd hadisesindeki gibi, ''Nefes alamıyorum'' diyerek polise seslendiği duyuluyor.

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Ancak videoda üzerine abanan 4 polisin ise bu çağrılara kayıtsız kaldığı görülüyor.

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Bir polisin Dolceamore'un boyun bölgesine, koşarak arabasından getirdiği bir iğne vurması ve sonrasında kalp masajıyla onu hayata döndürmeye çalışması çabalarının kaydedilmiş.

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Bu esnada diğer bir polisin yerde hareketsiz yatan adamın çıplak gövdesine ayağı ile basarak ''uyan be adam'' diye seslendiği anlar kayıtlarda yer aldı.

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Öte yandan, Trenton Polis Müdürü Sheilah Coley, görüntülerin ortaya çıkması üzerine bir basın açıklaması yaptı.

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Coley ''Bu trajik olay, bizim Trenton Polis Departmanının daha sorumlu hareket etmesi için ortaya koyduğumuz çabaların neden devam etmesi gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Coley, polislere "fiziksel güç kullanımını gerektirmeyen şüphelileri zapt etme teknikleri" öğretmeye başladıklarını belirtti.

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