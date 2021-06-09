Son dakika haberi...Bakan Koca'dan peş peşe açıklamalar: Corona virüsü aşısında yaş sınırı 45'e düştü, gelecek hafta ise 40 yaşa geçilecek
Son dakika haberi... Corona virüsü aşılamasında yeni aşamaya geçildi ve yaş sınırı 45'e düştü. Aşılamanın yarından itibaren 45 yaşa düşeceğini duyuran Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası gelecek hafta 40 yaşa geçileceğini belirtti. Aşılama programının ilerlemesiyle artık kendisini daha az göreceğimizi ifade eden Bakan Koca, "Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır." dedi. Bakan Koca, Türk aşısı için ise müjdeyi verdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 17.30'da bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu öncesi çok önemli bir duyuru yaptı.
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Aşılamada yaş gruplarının 5'er 5'er indirildiğini belirten Bakan Koca, "Yarından itibaren aşılama 45 yaşa düşecek" dedi. Bakan Koca ayrıca hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
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Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanması tartışılan hatırlatma dozu ile ilgili, sağlık çalışanlarına uygulanan ilk aşının üzerinden önümüzdeki hafta 6 ay geçmiş olacağını hatırlatarak, "Biz onlarla ilgili çalışma yapıyor olacağız. Çalışmanın amacı immün yanıtına bakıp, antikora bakıp, hücresel yanıtını görüp, Sinovac, Biontech ve Faz-3 yerli aşımızı uygulayacağız. Aradaki yanıtı göreceğiz ve karşılaştıracağız. Devamında sonuca göre rapel (pekiştirme) doz eylülde devreye girecek" dedi.
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AY SONU AŞI YAŞI HEDEFİ 20
Bakan Koca, "Aşı miktarının giderek artması salgın için önemli. Biz o nedenle belirlenen Uğur Hoca'nın bahsettiği şekliyle 30 milyon doz ay sonuna kadar gelirse ay sonuna kadar 20 yaşa kadar indirmek istiyoruz. Yarından itibaren aşılama yaşı aşağıya inmiş olacak. Pazartesi biraz daha gelecek, haftaya çarşamba biraz daha indirmiş olacağız yaşı" ifadelerini kullandı.
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AY SONUNDA HEDEF 30 MİLYON
Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkiye'ye geleceğini ve ortak basın açıklaması yapacaklarını belirterek şunları söyledi:
"Uğur Hoca'ya dedim ki; 'Siz geldiğinizde herkes size aşıyı sorar, benim size sorduğum gibi. Sizin yoğun aşı göndermeniz lazım. Yoğun aşı gelmeli ki size bu soru sorulmasın. En az 20 milyon gelmeli. Haziran sonu için 30 milyona doğru doz gelirse sizin gelmeniz daha anlamlı olur'. Muhtemelen ay sonuna doğru gelir. Bize gelen şu anda 14,5 milyon doz. Ay sonu 30 milyon geliyor olması gerekiyor. Bunun hiç olmazsa 20-25 milyon gibi olması gerekiyor ki hoca geldiğinde aşıyı çok sormamış olsun vatandaşlarımız"
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"ARTIK GÜNDEM AŞI PROGRAMI"
Bakan Koca ayrıca Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:
"Gördüğünüz gibi artık sizlere hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacağımız ile ilgili bilgi vermek için huzurlarınıza çıkıyorum. Artık gündemimiz aşı programıyla ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Zor günler artık geride kalıyor."
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"Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil, bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz. 3 önemli konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum."
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GELECEK HAFTA AŞILAMADA YAŞ 40'A DÜŞÜYOR!
"Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak. İkincisi, kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Üçüncüsü ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye dek tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor."
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YERLİ AŞIDA SON DURUM
"Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi."
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"Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam ediyor."
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"Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın 3. doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşacağız."
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"Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşının hangi usüllerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz. Umarım artık Sağlık Bakanı'nı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız."
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"Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum."
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"Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye, güçlü bir devlettir. Bu güce güvenin."
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AŞI SEFERBERLİĞİNDE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada her gün yeni bir meslek ve yaş grubunun aşılama seferberliğine dahil edileceğini duyurmuştu. Bakan Koca dün yaptığı ilk açıklamada müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugün itibarıyla aşı olmaya başlayacağını belirtmişti. Sonraki mesajında da öğretim üyeleri ve üniversite personelinin bugünden başlamak üzere aşı yaptırabileceğini duyurmuştu.
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Bakan Koca'nın aşılama programına ilişkin açıkladığı son gelişme milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 2020 itibarıyla 40-44 yaş aralığında 6 milyon 235 bin 10, 45-49 yaş aralığında ise 5 milyon 563 milyon 666 olmak üzere toplam 11 milyon 798 bin 776 kişi bulunuyor.