Son dakika: Aşıda korkunç oyun deşifre oldu! Aylar sonra ortaya çıktı
Delta ve MU gibi yeni varyantları ile gündemden düşmeyen koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer ile birlikte aşı geliştiren BioNTech bir kez daha gündemde. Aşı ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.
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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Özellikle delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs can almaya devam ediyor. dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-10 4.6 milyonun üzerinde cana mal oldu.
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Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
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O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.
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AŞIDA KORKUNÇ OYUN
Aşı ile ilgili çok konuşulacak detyalar gelmeye devam ediyor. Gazeteci Joe Miller tarafından BioNTech'in kurucuları Dr Uğur Şahin ve Dr Özlem Türec ile işbirliği içinde yazılan kitap yine gündeme bomba gibi düşen bilgiler sundu.
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İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Brüksel lobicileri, Avrupalı rakipleri lehine Pfizer'e karşı savaş açtı. Lobiciler bu kapsamda AB'nin aşı Pfizer / BioNTech sipariş etmesi halinde Avrupa'nın finansal olarak kaybedeceğini savundu.
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Başka bir deyişle lobiciler finansal kazanç sağlamak adına aşının geliştirilmesine mani olmaya çalıştı ve milyonlarca kişinin hayatını riske attı.
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Aynı kitapta (The Vaccine) yer alan bilgilere göre, BioNTech patronları, aşıyı geliştirirken AB'den destek alamadıklarının altını çizdi ve o dönem için 'kendi başımıza kaldık' dedi.
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Kitapta Brüksel’in BioNTech yerine, Fransa merkezli Sanofi ve Almanya merkezli CureVac’ın koronavirüs aşılarını tercih ettiği iddiası da yer aldı. Almanya nihayet geçtiğimiz Eylül ayında BioNTech'e 375 milyon euro hibe sağladı ve BioNTech milyonlarca kişinin hayatını kurtaran aşının geliştirilmesi konusunda derin bir nefes aldı.
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AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU!
Türeci ve Şahin'in tüm lobi faaliyetlerine rağmen ısrarlı çalışmaları milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Zira araştırmalar Kovid-19 aşısı olmayanların hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise tam 11 kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), nisan-temmuz aylarında görülen 600 bin Kovid-19 vakası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşı olmayanların, olanlara kıyasla virüsü kapma riskinin ortalama 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat fazla olduğunu açıkladı.
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ÇİN DE HAREKETE GEÇTİ
mRNA teknolojisinin başarısı sonrası Çin'den de flaş bir karar geldi. Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.
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Çin Ulusal Biotec Grubundan bir yetkili, Çin Merkez Televizyonu'na verdiği bir röportajda, Sinopharm'ın halihazırda iki inaktive, bir mRNA aşısı ve bir rekombinant olmak üzere dört aşı geliştirdiğini söyledi.
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Söz konusu açıklamada 'Çin Ulusal Biotec Grubu, karmaşık bilimsel ve teknik sorunlara sürekli çözümler arıyor. Mutasyona uğramış Kovid-19 suşlarına karşı ikinci nesil aşının araştırılması ve geliştirilmesi iyi sonuçlar verdi' ifadelerine yer verildi.
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mRNA aşısının yeni Kovid-19 varyantlarıyla savaşmayı amaçladığını vurgulayan yetkili, aşının mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürüleceğini belirtti. Çin, Sinopharm ve Sinovac’ın geliştirdiği 2 milyar dozdan fazla çoğu inaktif olan aşı üretimi gerçekleştirmişti.
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Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısının (iki doz) etkinlik oranları ise yüzde 83 olarak açıklanmıştı.