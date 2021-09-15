Son dakika: Aşıda korkunç oyun deşifre oldu! Aylar sonra ortaya çıktı

AŞIDA KORKUNÇ OYUN Aşı ile ilgili çok konuşulacak detyalar gelmeye devam ediyor. Gazeteci Joe Miller tarafından BioNTech'in kurucuları Dr Uğur Şahin ve Dr Özlem Türec ile işbirliği içinde yazılan kitap yine gündeme bomba gibi düşen bilgiler sundu.