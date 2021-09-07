Sömestr tatili ne zaman? İşte 2021-2022 eğitim yılı 15 tatil tarihi
2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci için ders zilinin çalmasının üzerinden henüz kısa süre geçmesine rağmen, 15 tatil takvimi şimdiden merak konusu oldu. Yarıyıl, kasım ve nisan tatillerini öğrenmek isteyenler, internette ara tatil tarihlerini sorguluyor. Peki, sömestr tatili ne zaman?
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MEB'in daha önce açıkladığı yeni çalışma takvimi kapsamında; kasım ve nisanda birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama bu yıl da devam edecek. Öte yandan sömestr olarak da bilinen 15 tatil de öğrencilerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 2021-2022 sömestr tarihi...
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15 TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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2021-2022 MEB TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.