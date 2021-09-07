Sömestr tatili ne zaman? İşte 2021-2022 eğitim yılı 15 tatil tarihi

MEB'in daha önce açıkladığı yeni çalışma takvimi kapsamında; kasım ve nisanda birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama bu yıl da devam edecek. Öte yandan sömestr olarak da bilinen 15 tatil de öğrencilerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 2021-2022 sömestr tarihi...