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Sömestr tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ilgili MEB açıklaması!

#Sömestr Tatili#Yarıyıl Tatili#Sömestr Tatili Ne Zaman Bitiyor

İki haftalık yarıyıl tatilinin sonlarına yaklaşırken okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor merak konusu oldu. Yüz yüze eğitimin devam ettiği okullarda 21 Ocak cuma günü 1. dönem sonlanmış ve 15 tatile girilmişti. PEki, sömestr tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama...

1/3Sömestr tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı 2022 yarıyıl tatili ile ilgili MEB açıklaması

Yarıyıl tatilinin son haftasına giren öğrenciler, öğretmenler ve veliler sömestr tatili ne zaman bitiyor araştırmalarına başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayında tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde başladı. Öğrenciler ara tatilinin ardından 15 tatile girdiler. Şimdi gözler 15 tatilin ne zaman biteceğine çevrildi. Peki, sömestr tatili ne zaman bitiyor 2022? İşte Bakan ÖZer'in açıklamaları...

2/3SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 tatilin uzamayacağını açıkladı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Bakan Özer öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

3/32021- 2022 MEB TAKVİMİ

2021- 2022 MEB TAKVİMİ

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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