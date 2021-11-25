Geçtiğimiz yıl eğitim sürecini uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler ve öğretmenler, bu yıl uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimle okullarına döndüler. Yoğun ders dönemi devam ederken ilk ara tatilin ardından okulllarda 15 günlük sömestr tatili ne zaman şimdiden merak konusu oldu. Tatil planlarını yapmak isteyenler, sömestr tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zaman 2022 araştırmalarını yapıyorlar. İşte MEB takvimine göre 2022 15 tatil tarihi...