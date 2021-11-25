Sömestr tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zaman 2022?
Okullarda ilk ara tatilin ardından 15 günlük yarı yıl tatili olan sömestr ne zaman araştırılmaya başlandı. 15-19 tarihinde gerçekleştirilen ilk ara tatilden sonra gözler sömestr tatilinde...Peki, Sömestr tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zaman 2022? İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl eğitim sürecini uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler ve öğretmenler, bu yıl uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimle okullarına döndüler. Yoğun ders dönemi devam ederken ilk ara tatilin ardından okulllarda 15 günlük sömestr tatili ne zaman şimdiden merak konusu oldu. Tatil planlarını yapmak isteyenler, sömestr tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil ne zaman 2022 araştırmalarını yapıyorlar. İşte MEB takvimine göre 2022 15 tatil tarihi...
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.