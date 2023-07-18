Seyyanen zamlı (8077 lira) memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Seyyanen zamlı maaşlar ve farkları Temmuz’da ödenecek mi? İşte, memur maaşı ödeme tarihleri





Memur maaşlarına seçim öncesinde ifade edildiği gibi seyyanen zam yapıldı. Tüm kamu kurumu çalışanlarının maaşlarına 8077 lira seyyanen zam eklendi. Bu gelişmenin ardından zamlı maaşı ödeme takvimi ise memurların gündeminde yer alıyor. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişiyor. Örneğin 1/4 derecesindeki öğretmen seyyanen zalı olarak 26 bin 641 lira maaş alacak. Mesleğe daha yeni başlayan 9/1 derecesindeki öğretmen ise Temmuz zammıyla beraber maaşını 22 bin 840 lira olarak alacak. Memur maaş zammı gündemdeyken diğer bir taraftan zamlı maaş ödemelerinin hangi ay yapılacağı merak ediliyor. Memur maaş zammı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Temmuz ayında maaş ödemesi alan memurlar ise seyyanen zammın ekli olup olmadığını merak ediyor. Daha önce memurlara 14-15 günlük seyyanen fark ödenmesi gündeme gelmişti. Peki Seyyanen zamlı memur maaşları ve farkları ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili detaylar…