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Seyyanen zamlı (8077 lira) memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Seyyanen zamlı maaşlar ve farkları Temmuz’da ödenecek mi? İşte, memur maaşı ödeme tarihleri

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#Seyyanen Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak#Memur Maaşı Ödeme Tarihleri#Temmuz Zammı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 11:27

Zamlı memur maaşı ödeme takvimi öğretmen, polis, doktor, mühendis, zabıta, bekçi ve farklı meslek gruplarında memur olarak çalışanların gündeminde yer alıyor. Memur maaşlarına %17.55 enflasyona ek olarak seyyanen 8077 lira zam yapıldı. Seyyanen zam artışı tüm kamu kurumu çalışanları için geçerli olurken en düşük memur maaşı 22 bin lira seviyesine çekildi. Temmuz ayının ortaları geride kalırken memurlar maaş ödeme tarihlerini gündemine aldı. Memur zammını içeren torba yasa teklifi Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki Seyyanen zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları bu ay (Temmuz) yatacak mı? İşte, memur maaşı ödeme takvimine ilişkin bilgiler…

1/6Seyyanen zamlı (8077 lira) memur maaşları ne zaman yatacak 2023 Seyyanen zamlı maaşlar ve farkları Temmuz’da ödenecek mi İşte, memur maaşı ödeme tarihleri



Memur maaşlarına seçim öncesinde ifade edildiği gibi seyyanen zam yapıldı. Tüm kamu kurumu çalışanlarının maaşlarına 8077 lira seyyanen zam eklendi. Bu gelişmenin ardından zamlı maaşı ödeme takvimi ise memurların gündeminde yer alıyor. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişiyor. Örneğin 1/4 derecesindeki öğretmen seyyanen zalı olarak 26 bin 641 lira maaş alacak. Mesleğe daha yeni başlayan 9/1 derecesindeki öğretmen ise Temmuz zammıyla beraber maaşını 22 bin 840 lira olarak alacak. Memur maaş zammı gündemdeyken diğer bir taraftan zamlı maaş ödemelerinin hangi ay yapılacağı merak ediliyor. Memur maaş zammı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Temmuz ayında maaş ödemesi alan memurlar ise seyyanen zammın ekli olup olmadığını merak ediyor. Daha önce memurlara 14-15 günlük seyyanen fark ödenmesi gündeme gelmişti. Peki Seyyanen zamlı memur maaşları ve farkları ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili detaylar…

2/6SEYYANEN ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

SEYYANEN ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

TBMM’de kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre seyyanen zammın geçerli olacağı tarihin 15.07.2023 olacağı ifade ediliyor.

Memur maaşı ödemeleri ise her ayın 15’inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başladı.

3/6MEMUR MAAŞ FARKLARI BU AY YATACAK MI

MEMUR MAAŞ FARKLARI BU AY YATACAK MI?

Memurların 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki farkları ile 8.077 TL seyyanen zammı ise ilerleyen günlerde ek bordorlarla memur maaşlarına yansıtılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

4/6SEYYANEN ZAMLI MEMUR MAAŞI TABLOSU

SEYYANEN ZAMLI MEMUR MAAŞI TABLOSU

Genel Müdür 1/4 49 bin 780 lira

Şube Müdürü 4/1 27 bin 151 lira

15/1 Memur 21 bin 376 lira

Memur 9/1 22 bin 925 lira

Öğretmen 9/1 22 bin 840 lira

Öğretmen 1/4 26 bin 641 lira

5/6Seyyanen zamlı (8077 lira) memur maaşları ne zaman yatacak 2023 Seyyanen zamlı maaşlar ve farkları Temmuz’da ödenecek mi İşte, memur maaşı ödeme tarihleri

Kaymakam 1. sınıf 4/1 33 bin 980 lira

Başkomiser 8/1 29 bin 133 lira

Başkomiser 3/1 32 bin 613 lira

Polis Memuru 8/1 29 bin 512 lira

Polis Memuru 11/1 27 bin 372 lira

6/6Seyyanen zamlı (8077 lira) memur maaşları ne zaman yatacak 2023 Seyyanen zamlı maaşlar ve farkları Temmuz’da ödenecek mi İşte, memur maaşı ödeme tarihleri

Pratisyen Hekim 8/1 30 bin 504 lira

Uzman Hekim 1/4 37 bin 162 lira

Hemşire 9/1 24 bin 622 lira

Mühendis 1/4 33 bin 109 lira

Profesör 1/4 48 bin 111 lira

 

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