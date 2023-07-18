Seyyanen zamlı (8077 lira) memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Seyyanen zamlı maaşlar ve farkları Temmuz’da ödenecek mi? İşte, memur maaşı ödeme tarihleri

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Zamlı memur maaşı ödeme takvimi öğretmen, polis, doktor, mühendis, zabıta, bekçi ve farklı meslek gruplarında memur olarak çalışanların gündeminde yer alıyor. Memur maaşlarına %17.55 enflasyona ek olarak seyyanen 8077 lira zam yapıldı. Seyyanen zam artışı tüm kamu kurumu çalışanları için geçerli olurken en düşük memur maaşı 22 bin lira seviyesine çekildi. Temmuz ayının ortaları geride kalırken memurlar maaş ödeme tarihlerini gündemine aldı. Memur zammını içeren torba yasa teklifi Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki Seyyanen zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları bu ay (Temmuz) yatacak mı? İşte, memur maaşı ödeme takvimine ilişkin bilgiler…