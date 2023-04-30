Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Seyyanen zam yapılacak mı? Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'dan seyyanen zam açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Seyyanen Zam#Seyyanen Zam Nedir#Seyyanen Zam Ne Kadar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 09:36

Memur Sen, seyyanen zam için önemli açıklamalarda bulundu. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, “En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir” dedi. İşte, seyyanen zam hakkında son gelişmeler

1/3Seyyanen zam yapılacak mı Memur Sen Başkanı Ali Yalçından seyyanen zam açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Yalçın, açıklamasında Mart ayı enflasyon oranının yüzde 2,29 açıklandığını belirterek, Ocak ile Mart ayları arasındaki 3 aylık enflasyonun yüzde 12,52 ve enflasyon farkının yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Gelecek olan 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun, enflasyon farkına ekleneceğini de ifade eden Yalçın, “Oluşan tablo, ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda ‘En iyi zam fiyat istikrarıdır’ sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

2/3Seyyanen zam yapılacak mı Memur Sen Başkanı Ali Yalçından seyyanen zam açıklaması

Tarihin her sayfasında Türk devletine ve Türk milletine dayatılan olumsuzlukları, birliktelikle tersine çevirdiklerini vurgulayan Yalçın, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını, siyasi krizler, bölgesel savaşlar, tahıl koridoru sorunu, Türkiye’yi derinden yaralayan sel, deprem ve doğal afetlerde dahi ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini de sözlerine ekledi.

3/3“EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU MAAŞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK SEYYANEN İYİLEŞTİRME HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

“EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU MAAŞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK SEYYANEN İYİLEŞTİRME HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Yalçın, Memur-Sen olarak, demokratikleşme, özgürleşme ve hakları artırma noktasında atılan adımları bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devletimiz, enflasyon kayıplarını telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, gelirler arasındaki makası daraltacak güce de iradeye de sahip. Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde, ek gösterge düzenlemesinde, en düşük emekli maaşını artırma ve EYT’yi çözüme kavuşturma iradesinde olduğu gibi en düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seyyanen Zam#Seyyanen Zam Nedir#Seyyanen Zam Ne Kadar