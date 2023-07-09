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Seyahatsever Projesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler? İşte Seyahaysever Projesi tarihleri...

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#Seyahatsever Projesi#Seyahatsever Projesi Şartları#Seyahatsever Projesi Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 12:10

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Seyahatsever Projesi kapsamında öğrenciler Bakanlığa ait yurtlarda konaklayabilecekler. GSB Seyahatsever projesi tarihleri açıklandı. Peki, Seyahatsever projesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? GSB Seyahatsever projesi nedir, şartları neler? İşte Seyahaysever Projesi tarihleri...

1/3Seyahatsever Projesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler İşte Seyahaysever Projesi tarihleri...

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Seyahatsever Projesi ile gençler yaz boyu seyahat edebilme imkanı sunuyor. Seyahaysever Projesi kapsamında Bakanlığa ait yurtlar seyahat edecek öğrenciler tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek. Peki, Seyahatsever projesi ne zaman bitiyor, şartları neler? İşte, GSB Seyahatsever Projesi detayları...

2/3GSB SEYAHATSEVER PROJESİ ŞARTLARI NELER

GSB SEYAHATSEVER PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Seyahatsever Projesi, 18-30 yaş arasında olan gençleri kapsıyor. Yaz boyunca sürecek olan projede ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmıyor.

Konaklama için yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden ad, soyad ve TC kimlik numarası ile rezervasyon yapmak gerekiyor.

Bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabiliyor.

Konaklama için ilk giriş saati 13.00 olarak belirlendi. Odanın boşaltılacağı gün ise en fazla 13.00’e kadar çıkış yapılabiliyor.

Konaklama süresince en erken yurttan çıkış saati 05.00’te ve yurtlara en son giriş saati 01.00 olacak.

Her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odalar boşaltılacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılacak.

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GSB SEYAHATSEVER PROJESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

GSB Seyahatsever Projesi 10 Temmuz'da başlıyor ve 27 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.  Daha fazla bilgi almak için ALO GSB hattı olan 444 0 472 numarası ile iletişime geçebilirsiniz.

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