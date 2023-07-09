Seyahatsever Projesi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? GSB Seyahatsever Projesi nedir, şartları neler? İşte Seyahaysever Projesi tarihleri...

GSB SEYAHATSEVER PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Seyahatsever Projesi, 18-30 yaş arasında olan gençleri kapsıyor. Yaz boyunca sürecek olan projede ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmıyor.

Konaklama için yurt müdürlüğüne en az bir gün öncesinden ad, soyad ve TC kimlik numarası ile rezervasyon yapmak gerekiyor.

Bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabiliyor.

Konaklama için ilk giriş saati 13.00 olarak belirlendi. Odanın boşaltılacağı gün ise en fazla 13.00’e kadar çıkış yapılabiliyor.

Konaklama süresince en erken yurttan çıkış saati 05.00’te ve yurtlara en son giriş saati 01.00 olacak.

Her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odalar boşaltılacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılacak.