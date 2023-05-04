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Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK'dan seçmenlere videolu 'geçersiz oy' uyarısı!

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#Hangi Oylar Geçersiz#Geçersiz Oy#Oylar Hangi Hallerde Geçersiz Sayılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 12:12

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin videolu'geçersiz oy' bilgilendirmesinde bulundu. Aynı zamanda, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Oy vermek için sandık başına gidecek olan seçmenler, oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak merak diyorlar. Peki, seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK'dan seçmenlere videolu 'geçersiz oy' uyarısı!

1/3Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak YSKdan seçmenlere videolu geçersiz oy uyarısı

Seçime günler kala oy kullanmak için pek çok soru vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bunlardan biri de geçersiz oy sayılmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiği oldu. Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin videolu 'geçersiz oy' bilgilendirmesinde bulundu. Peki, oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? İşte detaylar...

2/3HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Ali İhsan Yavuz'un geçersiz sayılacak oylarla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Sandık kurulu mührü dışında başka bir mühür varsa geçersiz. YSK'nin LOGO ve mührü, sandık mührü var. Parmak izi varsa geçersiz. İmza attı diyelim o da geçersiz. Tamamen yırtılmış, o da geçersiz. Ya da herhangi bir yazı ya da işaret koymuş. Yine geçersiz.

YSK zaten hangi oyların geçerli olacağı, hangi pusulaların geçersiz olacağına ilişkin şablonları oluşturmuş durumda. Sitesinden girip bakılabilir.

Herhangi partinin alanına vurulmuş oyların hepsi geçerli. Kaç tane vurulmuş olursa olsun. Veya birden çok parti vurulmuşsa, yazı yazılmışsa, iki yere oy kullandıysanız geçersiz.

 

3/3OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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