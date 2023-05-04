Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? YSK'dan seçmenlere videolu 'geçersiz oy' uyarısı!

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Ali İhsan Yavuz'un geçersiz sayılacak oylarla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Sandık kurulu mührü dışında başka bir mühür varsa geçersiz. YSK'nin LOGO ve mührü, sandık mührü var. Parmak izi varsa geçersiz. İmza attı diyelim o da geçersiz. Tamamen yırtılmış, o da geçersiz. Ya da herhangi bir yazı ya da işaret koymuş. Yine geçersiz.

YSK zaten hangi oyların geçerli olacağı, hangi pusulaların geçersiz olacağına ilişkin şablonları oluşturmuş durumda. Sitesinden girip bakılabilir.

Herhangi partinin alanına vurulmuş oyların hepsi geçerli. Kaç tane vurulmuş olursa olsun. Veya birden çok parti vurulmuşsa, yazı yazılmışsa, iki yere oy kullandıysanız geçersiz.