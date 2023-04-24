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Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil olacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#15 Mayıs Okullar Tatil Mi#14 Mayıs Seçimleri#Seçimler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 09:39

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için sandığa gidiyor. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde binlerce okulda ve sınıfta kurulan sandıklarda ortalama 64 milyon seçmen oy kullanarak vatani görevini gerçekleştirecek. Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? sorusu da pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağını merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, 15 Mayıs okullar tatil olacak mı?

1/4Seçimden sonraki gün okullar tatil mi 15 Mayıs okullar tatil olacak mı



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştirilecek 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlar seçim sandıklarına giderek oy kullanacak. 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? sorusu da bu nedenle gündeme gelen konulardan birisi oldu. Peki, Seçimin ertesi günü okul var mı?

2/4SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN 15 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek. 1 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti. Seçimlerden sonraki Ertesi gün 15 Mayıs, Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla seçimlerin ertesi günü olan pazartesi günü okulların tatil edileceği tahmin ediliyor.

3/464 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

64 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala seçmen sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

4/4EN ÇOK SEÇMEN İSTANBUL’DA

EN ÇOK SEÇMEN İSTANBUL’DA

Seçmen sayısında liderliği yine İstanbul korudu. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’un seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 iken 11 milyon 350 bin 969’a yükseldi. İstanbul’un seçmen sayısı 790 bin 6 kişi arttı. Ankara’nın 3 milyon 922 bin 163 olan seçmen sayısı 4 milyon 280 bin 941’e çıktı. Ankara’nın seçmen sayısı da 358 bin 778 kişi yükseldi. İzmir’in 2019’da 3 milyon 250 bin 780 olan seçmen sayısı ise 190 bin 256 kişi artarak, 3 milyon 441 bin 36’ya çıktı.

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