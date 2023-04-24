Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 15 Mayıs okullar tatil olacak mı?

EN ÇOK SEÇMEN İSTANBUL’DA

Seçmen sayısında liderliği yine İstanbul korudu. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’un seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 iken 11 milyon 350 bin 969’a yükseldi. İstanbul’un seçmen sayısı 790 bin 6 kişi arttı. Ankara’nın 3 milyon 922 bin 163 olan seçmen sayısı 4 milyon 280 bin 941’e çıktı. Ankara’nın seçmen sayısı da 358 bin 778 kişi yükseldi. İzmir’in 2019’da 3 milyon 250 bin 780 olan seçmen sayısı ise 190 bin 256 kişi artarak, 3 milyon 441 bin 36’ya çıktı.