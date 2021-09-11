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Haber Giriş: 11 Eylül 2021 - 13:41 | 

Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Eylül Sayısal Loto sonuçları için geri sayım

11 Eylül Sayısal Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sonuçları anlık takip etmek isteyenler için Sayısal Loto sonuçları, Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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1

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

2

Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.

3Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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