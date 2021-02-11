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İsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 11 Şubat 2021 - 10:48 | 

Sayıları 600'e ulaştı! Tedirgin görüntü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruk sayısı yapılan son araştırmaya göre 600'r ulaştı. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ''Buradaki vatandaşlarla ortak bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bu obrukların birçoğu yayla dediğimiz, içerisinde hayvanların ve insanların olduğu yerlerde meydana geliyor. Geçmişte dağlık alanlarda meydana gelen obrukları, biz ilginç yer şekilleri olarak görüyorduk. Şu anda insan hayatını tehdit eden bir konuma geldi.'' ifadelerini kullandı.

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