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Şans Topu sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 9 Temmuz 2023 Şans Topu sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI; 1.890.097,45 TL 1 kişiye çıktı!

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#Şans Topu Çekiliş Sonuçları#Şans Topu Sorgulama#9 Temmuz Şans Topu Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 22:21

Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Heyecanla beklenen haftanın son Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekilişin ardından bu akşamki Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar ilan edildi. Çekilişte 5+1 bilen 1 talihli 1.890.097,45 TL'nin sahibi oldu. Canlı çekiliş sonrası gözler Şans Topu sorgulama ekranı Milli Piyango Online'a çevrildi. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 9 Temmuz Şans Topu sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/3Şans Topu sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 9 Temmuz 2023 Şans Topu sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI; 1.890.097,45 TL 1 kişiye çıktı

9 Temmuz 2023 2023 Şans Topu sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından haftada iki gün gerçekleşen Şans Topu'nda yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi odağı olan Şans Topu canlı çekilişi 9 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00'da yayınlanan çekilişin hemen ardından Şans Topu sorgulama ekranı erişime açıldı. Merakla beklenen çekilişte büyük ikramiye 1 talihliye çıktı. 5 bilen 6 kişi ise 10.012,95 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Temmuz Pazar günü canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye 1 kişiye çıktı.

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3/3 ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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