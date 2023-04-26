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Şans Topu sonucu sorgulama ekranı açıldı (millipiyangoonline.com) | 26 Nisan Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu; 4,2 milyon TL devretti!

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#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Çekiliş Sonuçları#Şans Topu Sorgulama Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 21:00

Şans Topu sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar, heyecan dolu çekilişin hemen ardından bu akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının beklediği haftanın 1. Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekiliş sonrası açıklanan bu akşamki Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadı ve tam 4.269.690,17 TL'lik büyük ikramiye devretti. 5 bilen ve 4+1 bilenler ise diğer ikramiyelere kavuştu. Şans Topu sonucu sorgulamaları online Milli Piyango ekranından gerçekleşecek. İşte, 26 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama sayfası.

1/3Şans Topu sonucu sorgulama ekranı açıldı (millipiyangoonline.com) | 26 Nisan Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu; 4,2 milyon TL devretti

26 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu'nda bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Şans oyunu tutkunlarının beklediği Şans Topu canlı çekilişi Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Katlanan ikramiye ile heyecanı artan Şans Topu canlı çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00'da yayınlandı. Çekilişte büyük ikramiye devrederken, 5 bilen 8 kişi de 9.675,60 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Nisan Çarşamba Şans Topu canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye devretti.

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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