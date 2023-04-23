Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Şans Topu sonuçları sorgulama (öğrenme) ekranı açıldı| 23 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da; 3 milyon TL'lik ikramiye devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Sorgulama#23 Nisan Şans Topu Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 21:19

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı canlı çekilişin ardından belli oldu. Heyecanla beklenen haftanın son Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekilişin ardından 23 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet ikramiye sorgulama ekranı erişime açıldı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği bu akşamki Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmayınca tam 3.008.677,89 TL'lik büyük ikramiye devretti. 5 bilen 7 kişi ve 4+1 bilen 56 kişi ise diğer ikramiyelere kavuştu. Şans Topu'nda hangi numaraların kazandırdığı ve Şans Topu bilet sorgulamaları Milli Piyango Online internet adresinden gerçekleşecek. İşte, 23 Nisan Pazar Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar.

1/3Şans Topu sonuçları sorgulama (öğrenme) ekranı açıldı| 23 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda; 3 milyon TLlik ikramiye devretti

23 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı. Sisal Şans'ın en çok ilgi gören oyunlarından olan Şans Topu canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de saat 20:00'da canlı yayınlandı. Büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Şans Topu canlı çekilişinde büyük ikramiye devrederken; 5 bilen 7 kişi 8.928,75 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz..

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu canlı çekilişi sonrası, 23 Nisan tarihli sonuçlar erişime açıldı. Bu akşamki sonuçlara göre büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şans Topu Sonuçları#Şans Topu Sorgulama#23 Nisan Şans Topu Çekiliş Sonuçları