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Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (Milli Piyango Onliene) ve kazandıran numaralar! 6 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ile 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı!

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#Şans Topu Sonuçları#Milli Piyango#Şans Topu Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 20:41

6 Ağustos 2023 Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi Sisal Şans tarafından pazar günü noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekilişin ardından Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet ikramiye sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu akşamki Şans Topu canlı çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 1 kişi 3.124.189,30 TL kazandı. Gözler şimdi Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralarda. İşte, 6 Ağustos Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler...

1/3Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (Milli Piyango Onliene) ve kazandıran numaralar 6 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ile 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı

Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım pazar günü sona erdi. Zengin olmak isteyenlerin beklediği 6 Ağustos Şans Topu canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de saat 20:00'da canlı yayınlandı. Merakla beklenen çekilişte büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Ağustos Pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye 3.124.189,30 TL 1 kişiye çıktı.

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3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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