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SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ücretleri 2023 ilk tur ve ikinci tur farklı mı olacak?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 21:08

Sandık görevlisi ücretleri, ilk turun ardından hesaplara henüz yatırılmadı. Yarın düzenlenecek Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinde 81 il ve 973 ilçede okullara sandıklar tekrar kurulacak. Yurt içi ve yurt dışında oy kullanma işlemlerinde binlerce kamu kurumu görevlisi ve normal vatandaş görev alacak. Oy verme günü, sandıklarda imza alınması, mühür ve oy pusulası teslim edilmesi, kimlik kontrolü gibi işlemler sandık görevlileri tarafından sağlanıyor. Saat 17:00’dan sonra ise oy dökümü ve sayım işlemleri sandık görevlileri tarafından yapılıyor. İlk turun ardından ikinci turda görev yapacaklar ise Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor. YSK tarafından belirlenen seçim görevlisi ücretleri 6 asil, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşuyor. Göreve gelmeyenlerin yerine yedek adaylar sandıklara çağırılıyor. İşte, 14 ve 28 Mayıs Sandık görevlisi ücretlerinde son durum

1/6SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak YSK sandık görevlisi ücretleri 2023 ilk tur ve ikinci tur farklı mı olacak



Sandık görevlisi ücretlerinde son durum merak edilen konulardan birisi oldu. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri gerçekleştirilecek. Seçimde oy kullanma işlemlerinin büyük bir çoğunluğunda seçmenlerin yönlendirme işlemleri seçim görevlileri tarafından sağlanıyor. Seçim sona erdikten sonra ise oy sayımı, imza, mühür karşılaştırması vb. işlemler yine sandık görevlileri tarafından yapılıyor. Oy sayım işlemleri gece geç saatlere kadar sürdüğünden 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak. Öğretmenler ise benzer şekilde idari izinli sayılacak. Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllarda elden teslim edilmedi. Bu yıl ise ne zaman ve nasıl yatırılacağı, ikinci turun da sona ermesiyle merak edilecek. İlk turda hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılmasıyla oy sayımı, dökümü vb. işlemler iki kez yapıldı. Bu pazar günü düzenlenecek seçimlerde ise sadece Cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak. Bu sebepten görevliler ücret farklı olup olmayacağını merak ediyor. Peki Sandık görevlisi ücretleri ilk tur ve ikinci tur farklı mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar…

2/6SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye ilk kez Cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak.

İlk tur 14 Mayıs’ta düzenlenmişti. Seçim günü 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu seçim günü görev yapanlara ödemelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanmasının ardından Sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

3/6SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ İLK TUR VE İKİNCİ TUR FARKLI MI OLACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ İLK TUR VE İKİNCİ TUR FARKLI MI OLACAK?

14 Mayıs Pazar günü 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu yapıldı. Burada oy sayımı ve teslimat işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. 28 Mayıs Pazar günü ise sadece Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak. Sandıklara görev alanlar ise ilk tur ve ikinci turda görev yapanlarda ücret farkı olup olmadığını merak ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı. Ancak 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde seçimlerde görev alanlara aynı ücretlerin yatırılması bekleniyor. Siyasi parti müşahitleri ise gönüllü olarak görev aldıklarından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

4/62023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2019 yılında yapılan yerel yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi başkan ve üyelere 261 TL ödeme gerçekleştirilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise 130 TL aldı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs günü Türkiye2de  81 ilde ve 973 ilçede yapılan seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

5/6SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ BANKAYA MI YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ BANKAYA MI YATACAK?

Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ödemeler için “ yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır.

Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir” ifadeleri yer almıştı.

6/6SANDIK GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR

SANDIK GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Sandık görevlileri seçimin sükunet içinde sağlanması ve düzenden sorumludurlar.Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler. 

Sandık görevlileri, kimlik kontrolü, imza alma, seçmeni yönlendirme ve seçmen kontrolü yapmakla görevlidir. Öncesinde ise oy verme yerlerinin kurulması ve hazırlanması sağlanır. Oy verme işlemleri bittikten sonra ise oyların sayım ve döküm işlemleri sandık görevlileri tarafından yapılır. 

Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;

a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek, 

b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,

c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir

 

 

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