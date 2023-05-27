SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ücretleri 2023 ilk tur ve ikinci tur farklı mı olacak?

SANDIK GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?
Sandık görevlileri seçimin sükunet içinde sağlanması ve düzenden sorumludurlar.Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.
Sandık görevlileri, kimlik kontrolü, imza alma, seçmeni yönlendirme ve seçmen kontrolü yapmakla görevlidir. Öncesinde ise oy verme yerlerinin kurulması ve hazırlanması sağlanır. Oy verme işlemleri bittikten sonra ise oyların sayım ve döküm işlemleri sandık görevlileri tarafından yapılır.
Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;
a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,
b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,
c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir