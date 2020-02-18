Sahneye çıktı, Adolf Hitler gibi...

Almanya’nın Dresden kentinde yaklaşık 6 yıl önce kurulan ve her hafta pazartesi günleri İslam karşıtı gösteri düzenleyen ‘Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar’ (PEGIDA) adlı aşırı sağcı hareket, 200’üncü gösterisini yaptı.
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PEGIDA’cılara, yine yabancı ve İslam karşıtı aşırı sağcı parti AfD’nin Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Björn Höcke de destek verdi. AfD’li siyasetçi, yakşalık 4 bin kişinin katıldığı gösteride, “Höcke Höcke” diye yapılan tezahüratlarla sahneye çıktı.
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Höcke’nin konuşmasında, “Davamız için kavga etmeliyiz” ifadesini kullanması, sosyal medyada Adolf Hitler’in ‘Kavgam’ adlı kitabına göndermeler yapılarak yorumlandı. Höcke, konuşmasında ayrıca Başbakan Angela Merkel’i Alman halkını satmakla suçladı.
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Bu arada, aynı alanda toplanan yaklaşık 3 bin kişi de PEGIDA ve AfD’li siyasetçiyi protesto etti. Polis iki gösteri arasında zincir şeklinde durarak yoğun güvenlik önlemi aldı.
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PEGIDA grubu, ilk eylemini 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden’de düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu eyleme 350 kişi katılmıştı.
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Pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015’in ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmış, son aylardaki katılım sayısı 2 bin ila 3 bin arasında değişmişti.
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Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde de yabancı düşmanı gruplara örnek olan PEGIDA hareketini taklit eden oluşumlar ortaya çıkmış, Berlin’de BAERGIDA, Köln’de KOEGIDA, Münih’te BAGIDA, Leipzig’de LAGIDA gibi benzer gruplar kurulmuştu.