Sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi smoothie tarifleri

Smoothie’ler sağlıklı beslenmek ve kilo vermek isteyenlerin gözdelerinden. Özellikle mevsim sebze ve meyveleriyle yapılan smoothie’ler hem çok besleyici hem de çok lezzetli oluyor. Siz de evde yapabileceğiniz kolay smoothie tarifleri arıyorsanız bu listeye mutlaka bir göz atın...
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Hem tablo gibi görüntüsüyle yaratıcılığı körükleyen, hem de içinde bulunan malzemeler sayesinde tam bir enerji kaynağı olan bu smoothie bowl'a sağlıklı beslenmeye çok meraklı olmayanlar bile bayılacak. İşte enerji veren smoothie tarifi...
Kahvaltıda da ara öğünde de tüketebileceğiniz bir smoothie bowl tarifimiz var. İçindeki meyveler ve süt ya da yoğurt ile besin ihtiyacınızın önemli bir bölümünü karşılayan bu lezzeti dilediğiniz gibi süsleyip lezzetlendirebilirsiniz. İşte çok besleyici ve doyurucu klasik smoothie bowl tarifi...
Mükemmel bir antioksidan olan kereviz hem kalbinizi koruyor hem de yaşlanmayı geciktiriyor. E daha ne duruyorsunuz öyleyse? Bu muhteşem sebzeyi kullanarak nefis bir smoothie yapabilirsiniz. Tamamen sebzelerden oluşan bu vegan smoothie, ferahlatıcı bir içecek arayanları çok mutlu edecek.