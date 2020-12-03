MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Yemek HaberleriSağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi smoothie tarifleri
GeriYemek Sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi smoothie tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 16:31 | 

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi smoothie tarifleri

Smoothie’ler sağlıklı beslenmek ve kilo vermek isteyenlerin gözdelerinden. Özellikle mevsim sebze ve meyveleriyle yapılan smoothie’ler hem çok besleyici hem de çok lezzetli oluyor. Siz de evde yapabileceğiniz kolay smoothie tarifleri arıyorsanız bu listeye mutlaka bir göz atın...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hem tablo gibi görüntüsüyle yaratıcılığı körükleyen, hem de içinde bulunan malzemeler sayesinde tam bir enerji kaynağı olan bu smoothie bowl'a sağlıklı beslenmeye çok meraklı olmayanlar bile bayılacak. İşte enerji veren smoothie tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2
Abone Olgoogle-news

Kahvaltıda da ara öğünde de tüketebileceğiniz bir smoothie bowl tarifimiz var. İçindeki meyveler ve süt ya da yoğurt ile besin ihtiyacınızın önemli bir bölümünü karşılayan bu lezzeti dilediğiniz gibi süsleyip lezzetlendirebilirsiniz. İşte çok besleyici ve doyurucu klasik smoothie bowl tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3
Abone Olgoogle-news

Mükemmel bir antioksidan olan kereviz hem kalbinizi koruyor hem de yaşlanmayı geciktiriyor. E daha ne duruyorsunuz öyleyse? Bu muhteşem sebzeyi kullanarak nefis bir smoothie yapabilirsiniz. Tamamen sebzelerden oluşan bu vegan smoothie, ferahlatıcı bir içecek arayanları çok mutlu edecek.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4
Abone Olgoogle-news

Bu smoothie için biz inanılmaz güçlü bir antioksidan deposu olan pancarı kullanmayı tercih ettik. Hafif topraksı tadıyla pancarlı smoothie sizin de favorileriniz arasına girecek.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi