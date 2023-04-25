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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ (iscisonuc.saglik.gov.tr) | 2023 Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı#Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi#Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Canlı İzle
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 23:16

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 için geri sayım sona erdi... Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için canlı yayında yapılan kura çekimi bugün (25 Nisan) başladı. 10 bin 900 sürekli işçi alımı kurası trafik il kodlarına göre yarın (26 Nisan) devam edecek. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında yedek ve asil kazanan adayları isim listesi ekranda yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı canlı yayınını takip edemeyenler için ise sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden yayınlandı. Kura çekilişleri, her il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi yapılacak. Kuraya katılanlar Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarını iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları nasıl sorgulanır? işte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

1/5SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ (iscisonuc.saglik.gov.tr) | 2023 Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları açıklandı Sonuçlar nasıl öğrenilir



Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı... İŞKUR üzerinden başvuruları yapan adaylar, kura ekranına yoğun ilgi göstermeye sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı. Ankara’da yapılan kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlendi. Adayların kura da ismi çıksa bile başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacak. Ayrıca istenen belgeleri, kurum tarafından belirtilen zaman içerisinde teslim etmeyen adayların yerine yedek adayların atamaları gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası saat 22.00'da kura sonuçları belli oldu. Peki 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonucu öğrenme ekranı

2/5SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

 Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi Ankara’da 25-26 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Salı günü başlayan çekiliş yarın tamamlanacak ve sonuçlar erişime açılacak.

Kura çekilişleri her il ve meslek için ayrı ayrı düzenlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş saat 09:00’da başlayacak ve saat 18.00’da sona erecek.

Kura çekimini takip etmek isteyenler Bakanlığın Youtube hesabından Sağlık 10 bin 900 işçi alımı kurasını canlı izleyebilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 

 

3/5SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

Aşağıdaki ekrandan sonuçları öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

 

4/5SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

 25 Nisan Salı günü kura çekimi Adana ili ile başlayacak ve son olarak Kırşehir için çekiliş yapılacak. Bugün Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir çekilişleri tamamlanacak.

26 Nisan Çarşamba günü ise Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

5/5SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

 

 

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