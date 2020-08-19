Safer ayına ne zaman giriyoruz? İşte Diyanet'in verdiği tarih!
Hicri takvimin muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı, son günlerde vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Safer ayının 2020 yılında ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Safer ayının başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş bir yandan da safer ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, Safer ayına ne zaman giriyoruz?
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Muharrem ayına kısa bir süre kala, safer ayının ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarını araştırıyor. İşte, safer ayının 2020'de başlayacağı tarihe ilişkin ayrıntılar...
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Diyanet 2020 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Safer ayının bitişi ise 18 Ekim 2020 tarihine denk gelecek
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SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
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SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
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Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).