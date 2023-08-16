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Safer ayı ne zaman başlıyor, hangi ayda? Safer ayı nedir? 2023 Diyanet dini günler takvimi

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 10:00

Safer ayı başlangıç tarihi, Muharrem ayının sonları yaklaşırken sorgulanıyor. Hicri aylardan biri olan Safer ayı, Muharrem ayından sonra geliyor. Müslümanlar için oldukça değerli aylardan biri olan Muharem ayının ilk günü 19 Temmuz'du. Peki Safer ayı ne zaman başlıyor, hangi ayda? Safer ayı nedir? İşte Diyanet dini günler takvimi ile tarih bilgisi...

1/3Safer ayı ne zaman başlıyor, hangi ayda Safer ayı nedir 2023 Diyanet dini günler takvimi

Safer ayı ne zaman başlıyor? Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet dini günler takvimi ile safer ayı tarihi de belli oldu. İşte 2023 Safer ayı tarihi...

2/3SAFER AYI NE ZAMAN

SAFER AYI NE ZAMAN?

2023 yılında Safer ayı, 17 Ağustos günü başlayacak. Diyanet takvimine göre de Safer ayı 15 Eylül'de sona erecek.

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3/3SAFER AYINA ÖZEL DUA VEYA ÖZEL İBADET VAR MI

SAFER AYINA ÖZEL DUA VEYA ÖZEL İBADET VAR MI?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir.

Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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