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SAFA ÖNAL KİMDİR, nereli, kaç yaşındaydı? Senarist Safa Önal'ın eserleri neler? İşte hayatı, biyografisi ve ödülleri hakkında bilgiler

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#Sefa Önal Kimdir#Sefa Önal Hayatı#Senarist Sefa Önal Kaç Yaşındaydı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 21:33

Senarist Safa Önal'ın hayatı, ölüm haberiyle gündemde yer aldı. Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Yumurcak, Sezercik Yavrum Benim, Doktor Civanım gibi filmlerin senaryosunu yazan Safa Önal, 40'a yakın film yönetti. Söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal'ın da kardeşi olan usta senaristin aldığı ödüller arasında; 1. Altın Koza Film Festivali En İyi Senaryo, 5. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Sinema Onur Ödülü, 47. Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü yer alıyor. Peki, senarist Safa Önal kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? İşte, Safa Önal'ın hayatı, biyografisi, ödülleri ve filmleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4SAFA ÖNAL KİMDİR, nereli, kaç yaşındaydı Senarist Safa Önalın eserleri neler İşte hayatı, biyografisi ve ödülleri hakkında bilgiler

Son dakika haberine göre ünlü senarist Safa Önal, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Usta senarist, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü senaristin vefat haberini duyurdu. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Önal'ın 95 senaryosu, Dünyanın en ilgi çekici rekorlarının yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylandı. Peki, Safa Önal kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? İşte, ayrıntılar.

2/4SAFA ÖNAL KİMDİR

SAFA ÖNAL KİMDİR?

Safa Önal 17 Aralık 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Safa Önal, 1945 yılında kısa öykülerle başladığı yazarlığını geliştirmeye çalışırken, bir yandan da çeşitli dergilerde çalıştı. Öykülerini Dünyanın En Güzel Gemisi adlı bir kitapta topladı.

Senaristlik konusunda ilerleme kaydeden Önal'ın filme çekilmiş 395 senaryosu, Dünyanın en ilgi çekici rekorlarının yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylandı.

1973 yılından itibaren yönetmenliğe başlayarak 40'a yakın film yönetti. Çok sayıda fotoroman senaryosu da yazmıştır. Bunlardan en çok bilineni olan Beyaz Şemsiye adlı fotoromanda Türkan Şoray ve Cihan Ünal da rol almıştır. Yumurcak, Sezercik Yavrum Benim, Doktor Civanım gibi filmlerin senaryosunu yazdı.

Televizyon kanallarına dizi senaryoları da yazarak, meslek yaşamını sürdüren Önal, 2007 yılında yaptığı son filmle yönetmenliği bıraktı. Söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal, Safa Önal'ın kardeşidir.

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3/4ESERLERİ:

ESERLERİ:

1953: Kanlı Para
1961: Allah Cezanı Versin Osman Bey
1961: Hancı
1969: Hancı
Senarist olarak
1966: Affedilmeyen
1966: Ah Güzel İstanbul
1968: Vesikalı Yarim
1969: Yumurcak
1970: Güzel Şoför
1971: Sezercik Yavrum Benim
1972: Alın Yazısı
1978: Evlidir Ne Yapsa Yeridir
1978: Üç Sevgilim
1979: Gelincik
1982: Doktor Civanım
1988: Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1988: Deniz Yıldızı
1988: Nazlı ile Emir
1988: Sana Can Dayanmaz
1988: Sapık Kadın
1989: Av
1989: Bu Şehrin Geceleri
1989: Acı Şarkı
1989: Acı Yıllar / Lekeli Melek
1989: Allahım Sen Bilirsin
1989: Ayaz Geceler
1989: Dehşet Gecesi
1989: Hayat Acıları
1989: İtirazım Var
1989: Kan Çiçeği
1989: Öğretmen Zeynep
1989: Sevdim
1989: Vahşi Ve Güzel
1990: Tatar Ramazan
1990: Alev Gibi Bir Kız
1990: Kabadayılar Kralı
1990: Kanımdaki Şeytan
1990: Sözde Kızlar
1990: Yalı
1991: Aldatacağım
1992: Tatar Ramazan Sürgünde
1992: Yalnızız
1993: Zirvedekiler
1993: Al Dudaklım
1993: Gerçek Bir Masal
1993: Ufukta Bir Ağaç
1994: Bir Aşk Uğruna
1994: Günah Tohumu
1994: Sevginin Gücü
1994: Yorgun Ölüm
1995: Gölge Çiçeği
1996: Gözlerinde Son Gece
1996: Hoşçakal İstanbul
1997: Böyle mi Olacaktı
1997: Canısı
1998: Affet Bizi Hocam
1998: Birisi
2000: Zehirli Çiçek
2001: Yapayalnız
2002: Berivan
2002: Kader Ayırsa Bile
2002: Papatya ile Karabiber
2002: Yaz Gülü
2004: Aşkımızda Ölüm Var
2006: Tövbe (2)
2007: Hicran Sokağı

4/4ÖDÜLLERİ

ÖDÜLLERİ

xxxx: Gümüş Palmiye Ödülü, İtalya
1969: 1. Altın Koza Film Festivali - En İyi Senaryo - Menekşe Gözler
2000: 5. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü
2006: 13. Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2010: 47. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

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