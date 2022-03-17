Şaban'ın 15. günü ne zaman? İşte Şaban ayı hakkında bilgiler

Şaban ayının 13. 14. 15. günü, oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bazı alimlerin bu günlerde oruç tutmanın faziletlerini aktarması üzerine "Şaban ayının 13 14 15. günü ne zaman?" sorusuna cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. İşte, Şaban ayı hakkında bilgiler...
2022'de Şaban ayının 13. günü 16 Mart, 14. günü 17 Mart ve 15. günü ise 18 Mart tarihine denk gelmektedir.
Şaban ayının 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba 2022
Şaban ayının 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe 2022
Şaban ayının 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma 2022
mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.
Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.
Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır.