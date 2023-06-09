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Resmi Gazete kararları 9 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler, hangi kararlar açıklandı?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 02:20

Resmi Gazete atama kararları 9 Haziran tarihinde yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında belli oldu. Karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Genel Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı. 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. Peki, bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar açıklandı? İşte Resmi Gazete kararları 9 Haziran 2023,

1/3Resmi Gazete kararları 9 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler, hangi kararlar açıklandı

Resmi Gazete 9 Haziran kararları son dakika belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği 9 Haziran Resmi Gazete kararları, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Karara göre Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen getirildi. İşte, Resmi Gazete'de yer alan bugünkü diğer atama kararları.

2/3RESMİ GAZETE KARARLARI 9 HAZİRAN 2023

RESMİ GAZETE KARARLARI 9 HAZİRAN 2023

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12’inci ve 13’üncü maddeleri gereğince İdari İşleri Başkanlığına Metin Kırat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Hasan Doğan, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Bal atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Genel Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.

3/3Resmi Gazete kararları 9 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler, hangi kararlar açıklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine şu isimler yeniden atandı:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliğine Seyfullah Hacımüftüoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Yunus Arıncı; Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri olarak Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik, Talip Uzun; Strateji ve Bütçe Başkanlığına İbrahim Şenel, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcıları olarak İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın, Abdullah Rıdvan Ağaoğlu; Devlet Arşivleri Başkanlığına Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcıları olarak Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir, Sebahattin Bayram, İletişim Başkanlığına Fahrettin Altun, İletişim Başkan Yardımcıları olarak Çağatay Özdemir, Evren Başar; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Yasin Yıldız; Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan, Ahmet Çapoğlu atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına ise, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 4’üncü maddeleri gereğince, Huriye Martı ve İbrahim Hilmi Karslı yeniden görevlendirildi.

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