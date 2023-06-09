Resmi Gazete kararları 9 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler, hangi kararlar açıklandı?

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine şu isimler yeniden atandı:



Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliğine Seyfullah Hacımüftüoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Yunus Arıncı; Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri olarak Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik, Talip Uzun; Strateji ve Bütçe Başkanlığına İbrahim Şenel, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcıları olarak İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın, Abdullah Rıdvan Ağaoğlu; Devlet Arşivleri Başkanlığına Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcıları olarak Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir, Sebahattin Bayram, İletişim Başkanlığına Fahrettin Altun, İletişim Başkan Yardımcıları olarak Çağatay Özdemir, Evren Başar; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Yasin Yıldız; Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan, Ahmet Çapoğlu atandı.



Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına ise, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 4’üncü maddeleri gereğince, Huriye Martı ve İbrahim Hilmi Karslı yeniden görevlendirildi.



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