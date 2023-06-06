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RESMİ GAZETE KARARLARI 6 HAZİRAN 2023 | Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar açıklandı? Atama kararları neler?

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#Resmi Gazete Kararları#Resmi Gazete 6 Haziran#Atama Kararları Neler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 02:31

Resmi Gazete atama kararları, 6 Haziran tarihinde yayınlandı. Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve rektör atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilan edildi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atandı.7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. Peki, bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar açıklandı? İşte Resmi Gazete kararları 6 Haziran 2023...

1/3RESMİ GAZETE KARARLARI 6 HAZİRAN 2023 | Bugün Resmi Gazetede hangi kararlar açıklandı Atama kararları neler

Resmi Gazete 6 Haziran tarihli sayısında, atama kararları belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti atama kararları, kararnameleri, yönetmelik ve genelge gibi resmi olayları karara bağlayan Resmi Gazete güncel olarak takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararlarında bazı atamalar yer aldı. Karara göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atandı. İstanbul Valiliği'ne ise Davut Gül atandı.

2/3RESMİ GAZETE KARARLARI 6 HAZİRAN 2023

RESMİ GAZETE KARARLARI 6 HAZİRAN 2023

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300)
YÖNETMELİK
–– Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2020/7, K: 2022/146 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2021/86, K: 2023/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/39, K: 2023/40 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3/3Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atandı. Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atanmış ve kendisine Büyükelçilik unvanı verilmiştir."

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