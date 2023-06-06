RESMİ GAZETE KARARLARI 6 HAZİRAN 2023 | Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar açıklandı? Atama kararları neler?

Resmi Gazete 6 Haziran tarihli sayısında, atama kararları belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti atama kararları, kararnameleri, yönetmelik ve genelge gibi resmi olayları karara bağlayan Resmi Gazete güncel olarak takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararlarında bazı atamalar yer aldı. Karara göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atandı. İstanbul Valiliği'ne ise Davut Gül atandı.