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Polislik taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? | 2023 PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler PMYO başvuru kılavuzunda!

Güncelleme Tarihi:

#Polislik Taban Puanları#Polis Akademisi Başkanlığı#PMYO Başvuruları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 19:54

PMYO taban puanları ve kontenjanları 2023 için geri sayım başladı. YKS tercih sürecinin başlamasıyla beraber gözler polis alımı başvurularına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılacak olan polis alımı ile kontenjanlar kılavuzu erişime açılacak. 2023 PMYO alımında, adaylarda YKS TYT puan türü göz önünde bulundurulacak ve ham taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı aranacak. Peki, 2023 PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? Polislik taban puanları 2023 belli oldu mu? İşte, PMYO başvuru kılavuzu, başvuru şartları ve taban puanları ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

1/5Polislik taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu | 2023 PMYO başvuruları ne zaman başlayacak Gözler PMYO başvuru kılavuzunda

Polislik başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite tercih süreciyle beraber öne çıkan konulardan oldu. Polis Akademisi Başkanlığının internet adresinden yapılan duyuru ile beraber PMYO polis alımı gerçekleşecek. PMYO başvuruları e Devlet üzerinden tamamlanacak. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyenler kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından başvurularını yapıyorlar. PMYO taban puanları her sene başvuru kılavuzu içerisinde yer alacak. Geçtiğimiz yıl TYT türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan şartı aranmıştı. Ancak 2023 PMYO taban puanları ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Peki, PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

PMYO 2023 taban puanları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı geçen yılın taban puanlarını açıklamıştı. 2022 yılında ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı aranmıştı.

2023 PMYO taban puanları ve kontenjanları açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/5PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

PMYO başvuruları için henüz net bir bilgi verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında başvuruların Ağustos ayında duyurulabileceği öngörülebilir.

4/5BAŞVURU ŞARTLARI NELER

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 yılında başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 – 01 Ekim 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

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5/5Polislik taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu | 2023 PMYO başvuruları ne zaman başlayacak Gözler PMYO başvuru kılavuzunda

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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