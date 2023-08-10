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PMYO SONUCU SORGULAMA EKRANI pa.edu.tr | 2023 PMYO ön başvuru sonuçlarını Polis Akademisi açıkladı! Polislik sınav ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?

Güncelleme Tarihi:

#PMYO Başvuru Sonuçları#Pmyo Sonucu Sorgulama Ekranı#Polis Akademisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 20:27

PMYO başvuru sonuçları 2023 için beklenen açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığınca 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı için değerlendirilen PMYO başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek. Adaylar Halkbank üzerinden PMYO sınav ücretini yatırabilecekler. Peki, PMYO polislik sınav ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak? İşte, PMYO başvuru sonucu e-Devlet sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

1/5PMYO SONUCU SORGULAMA EKRANI pa.edu.tr | 2023 PMYO ön başvuru sonuçlarını Polis Akademisi açıkladı Polislik sınav ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak

Polislik başvuru sonucu sorgulama ekranı e-Devlet erişime açıldı. Başvuru kılavuzu ile taban puanlar, kontenjanlar ile PMYO başvurularını adaylar 9 Ağustos tarihine kadar tamamladı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 adayın sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığı bildirildi. 2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden PMYO başvuru sonuçlarını sorgulayabilecekler. Peki, PMYO sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar.

2/5PMYO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 258 Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere 35.914 erkek ve 18.634 kadın olmak üzere toplam 54.548 aday başvuruda bulunmuştur.

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3/5PMYO SONUCU SORGULAMA EKRANI pa.edu.tr | 2023 PMYO ön başvuru sonuçlarını Polis Akademisi açıkladı Polislik sınav ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

PMYO ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5PMYO SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATIRILACAK

PMYO SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATIRILACAK?

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 700.00 TL (yedi yüz) olan sınav başvuru ücretini 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat 09.00’dan 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

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5/5PMYO SONUCU SORGULAMA EKRANI pa.edu.tr | 2023 PMYO ön başvuru sonuçlarını Polis Akademisi açıkladı Polislik sınav ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavına;

Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

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